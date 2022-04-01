Невозможно жить в воюющей стране. Уеду в Израиль

Руководитель российского "Яндекса" Елена Бунина бежала из страны в Израиль.«Елена Бунина покидает должность генерального директора «Яндекс». Исполняющим обязанности генерального директора «Яндекса» в России назначен Артем Савиновский», — пояснили в компании.Это опять же к вопросу о том, что дела с суверенизацией российского сегмента интернета идут посредственными темпами. Кадры решают все.Кстати, может Бунина не в курсе, но Израиль регулярно бомбит соседнюю страну. Но скорее всего "это другое".Сolonel Сassad