Польский премьер: Наши санкции против России неэффективны

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил неудовлетворённость тем, как работают антироссийские санкционные меры. По словам главы польского кабинета министров, следует говорить открыто и признать тот факт, что введённые в отношении Москвы санкции фактически не оказывают «должного воздействия».Моравецкий отмечает, что неэффективность антироссийских санкций подтверждается динамикой российского рубля, который фактически вышел на отметки, фиксировавшиеся до начала боевых действий на Украине в феврале.Моравецкий указал на то, что это доказывает «неэффективных наших (западных) совместных действий, предпринятых в последнее время».Тем временем в крупном американском издании Business Insider вышла статья, в которой говорится, что коллективный Запад «сделал всё, чтобы Россия объявила дефолт, однако российская экономика продолжает работать и осуществлять выплаты по внешним заимствованиям». Так, пару дней назад РФ направила платежи по облигациями на общую сумму около 450 млн долларов.Хассан Малик из консалтинговой компании Loomis Sayles говорит о том, что у западных кредиторов возникали сомнения относительно того, что Россия после введённых санкций сможет обслуживать долг, однако выплаты по этому долгу продолжаются, финансовая система РФ на данный момент устойчивости не потеряла. Этот же эксперт отмечает, что внешний долг России сегодня относительно мал – менее 40 млрд долларов. В сравнение он привёл внешний долг Греции, который превысил 205 млрд евро. При этом эксперт отметил, что международные рейтинговые агентства всё ещё считают вероятность «дефолта» в России высокой (до 50%) в течение года, однако экономисты-международники отмечают, что в случае объявления дефолта РФ есть серьёзные риски лавинообразного его распространения на другие экономики мира, которые едва начали восстанавливаться после коронакризиса.источник