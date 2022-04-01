Зеленский вЂ“ американцам: В«Просто дайте нам самолёты и ракетыВ»

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к американцам с просьбой. На этот раз ему нужны от них самолёты советского производства и ракеты.Просьба Зеленского прозвучала во время его интервью для американского телеканала Fox News."Просто дайте нам самолеты и ракеты", - с детской непосредственностью заявил глава украинского государства.Он понимает, что он не получит от Вашингтона новые истребители или бомбардировщики. А так как Зеленскому не дадут, как он выразился, «F-18, F-19 или что-то еще», то он очень рассчитывает на старые советские самолеты, которых для него американцам, наверное, будет не жалко.Президент Украины отказывается от поставок из США бронежилетов и «специальных касок», так как его военные их не хотят. Вместо этого он требует отправки на Украину тяжелого вооружения."Дайте мне что-нибудь, чтобы защитить мою страну", - капризно восклицает украинский лидер.При этом он сожалеет, что Незалежную так и не взяли в НАТО, ведь это сделало бы сильнее этот военный блок, считает Зеленский. Но раз все сложилось именно так, он рассчитывает хотя бы на то, что Украина станет «дополнением» к Североатлантическому альянсу.Украинский президент одолевает своими просьбами не только американцев, но и их союзников. В частности, недавно он попросил у норвежцев передвижной ЗРК NASAMS и противокорабельные ракеты Harpoon.источник