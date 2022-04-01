Украинские войска вновь обстреляли Донецк, выпустив по территории города 18 снарядов калибром 122 мм
Украинские войска вновь обстреляли Донецк, выпустив по территории города 18 снарядов калибром 122 мм.
Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В 08:40 был зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины (ВФУ) по направлению н.п. Красногоровка — Донецк (посёлок шахты «Трудовская»). Всего выпущено 18 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
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