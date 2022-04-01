"В 08:40 был зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины (ВФУ) по направлению н.п. Красногоровка — Донецк (посёлок шахты «Трудовская»). Всего выпущено 18 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.

Украинские войска вновь обстреляли Донецк, выпустив по территории города 18 снарядов калибром 122 мм.Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).