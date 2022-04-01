ВС России ликвидировали 207 установок РСЗО в ходе спецоперации на Украине

Представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о ходе спецоперации по демилитаризации Украины.Во время утреннего брифинга Конашенков перечислил потери Вооруженных сил Украины с начала специальной операции. По его словам, точечными ударами российские военные ликвидировали 207 установок реактивной системы залпового огня, 221 зенитный ракетный комплекс, 125 самолетов и 88 вертолетов.Кроме того, было уничтожено 805 орудий полевой артиллерии и минометов, 1903 танков и бронемашин, 383 беспилотных летательных аппарата, а также 1781 единица специальной военной автомобильной техники.Напомним, армия России оказывает огневую поддержку силам Донецкой и Луганской народных республик, которые пробиваются к границам своих областей, а также поэтапно зачищает территорию страны от военных объектов и нацбатальонов.