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Тарифы на воду пересчитают: вводят «военный коэффициент»

robot Сегодня, 13:300Новости
Тарифы на воду пересчитают: вводят «военный коэффициент»
Стоимость водоснабжения и водоотвода для части потребителей теперь будут рассчитывать по новой системе. В Министерстве развития общин и территорий рассказали, кого коснутся изменения и в чем они будут состоять.
Пересмотреть механизм расчета платы за воду в ведомстве решили, учитывая массовое переселение украинцев из опасных регионов страны. Граждане, покинувшие свои дома, временно не смогут сообщать в водоканал показатели счетчиков. Поэтому Минрегиона приняло решение на время войны формировать суммы в платежках по-другому.

Вычисление будет производиться путем разделения потребленных в доме услуг водоснабжения и водоотвода на всех его жителей. При этом также будут учитываться специфические условия пользования комуслугами во время войны.
Министерство будет применять в процессе расчета специальный корректирующий коэффициент. Этот «военный коэффициент» учтет уменьшение объема потребления ресурса по сравнению с обычными объемами, характерными для мирного времени.
«По данному коэффициенту выполняющие расчеты коммунальщики будут корректировать объемы водоснабжения, поставки горячей воды, а также водоотвода на время войны», - отметили в Минрегионе.
Механизм подсчета будет изменен в ближайшие дни. То есть, за март украинцы получат уже совсем другие платежки. Корректирующий коэффициент будет применен к потребителям, которые не могут передать соответствующим службам данные своих счетчиков, а также к тем, кто просто не имеет счетчика на воду.
Тарифы на коммуналку во время войны
Тарифы на воду пересчитают: вводят «военный коэффициент»
Пересмотр тарифов на коммунальные услуги, который должен был состояться этой весной, сейчас совсем не ко времени. Такой вывод был сделан в Кабинете министров Украины. В настоящее время чиновники приняли решение зафиксировать все тарифы на довоенном уровне.
В частности, останется неизменной и цена на электроэнергию, которую собирались поднимать уже в апреле. На время действия военного положения стоимость киловата останется на уровне 1,68 грн/кВт*ч. Такое решение подтвердили украинский премьер Денис Шмигаль и глава Минэнергетики Герман Галущенко. Новости Украины - Сегодня, 12:00 446

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