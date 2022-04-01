Три способа надежно закрыть выбитое после обстрелов окно
Военные действия наносят серьезный урон домам мирных жителей. В тех городах и селах, где звучат стрельба и взрывы, людям приходится искать возможность закрыть выбитые взрывной волной стекла в окнах домов и квартир.
Пищевая пленка
Это, пожалуй, самый простой, но эффективный способ закрыть поврежденные окна и балконные двери. Откройте створки и обмотайте в несколько слоев пищевой пленкой так, чтобы она полностью закрывала проем. Зафиксируйте конструкцию скотчем, чтобы она плотнее держалась, и закройте створки. Этот способ подходит в тех случаях, когда пострадали только стекла, а оконные рамы остались целыми.
Картон
Чтобы защитить картонные листы от влаги, можно обернуть их пленкой или обклеить со всех сторон скотчем. Прикрепите подготовленные картонные заготовки к оконным рамам при помощи тонких гвоздей или саморезов.
Листы ДСП или фанеры
Произведите необходимые замеры и разрежьте фанерные листы, подойдут гипсокартон, сэндвич-панели или ДСП, так, чтобы они полностью закрывали оконный или дверной проем. Прикрепите фанеру к оконным рамам при помощи гвоздей или саморезов.
В холодное время года забить окна фанерой рекомендуют с двух сторон, а между ними проложить поролон или утеплитель. Если сильно повреждена оконная рама, то прибивать гвоздями фанеру следует к стене внутри дома.
Источник: Today.ua Школа выживания - Сегодня, 14:00 64
Пищевая пленка
Это, пожалуй, самый простой, но эффективный способ закрыть поврежденные окна и балконные двери. Откройте створки и обмотайте в несколько слоев пищевой пленкой так, чтобы она полностью закрывала проем. Зафиксируйте конструкцию скотчем, чтобы она плотнее держалась, и закройте створки. Этот способ подходит в тех случаях, когда пострадали только стекла, а оконные рамы остались целыми.
Картон
Чтобы защитить картонные листы от влаги, можно обернуть их пленкой или обклеить со всех сторон скотчем. Прикрепите подготовленные картонные заготовки к оконным рамам при помощи тонких гвоздей или саморезов.
Листы ДСП или фанеры
Произведите необходимые замеры и разрежьте фанерные листы, подойдут гипсокартон, сэндвич-панели или ДСП, так, чтобы они полностью закрывали оконный или дверной проем. Прикрепите фанеру к оконным рамам при помощи гвоздей или саморезов.
В холодное время года забить окна фанерой рекомендуют с двух сторон, а между ними проложить поролон или утеплитель. Если сильно повреждена оконная рама, то прибивать гвоздями фанеру следует к стене внутри дома.
Источник: Today.ua Школа выживания - Сегодня, 14:00 64
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