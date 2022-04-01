Закат эпохи процветания: министр финансов Линднер готовит граждан Германии к худшему

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил о серьезных экономических последствия для Германии из-за ситуации вокруг Украины. Такое мнение он выразил в субботу, 2 апреля, на съезде регионального отделения партии СвДП, проходившем в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.«Речь идет о крайне чувствительной экономической ситуации, в которой мы находимся. Это откровенно опасно», — передает слова политика издание Die Welt.Политик заявил, что на следующей неделе правительство окажет дополнительную финансовую помощь компаниям, особенно пострадавшим из-за ситуации на Украине. «Однако в долгосрочной перспективе государство не сможет смягчить все (последствия) с помощью льгот и программ», — подчеркнул Линднер. «Никто не избавит нас от необходимости упорно работать и прикладывать серьезные усилия», — констатировал министр.Политик также отметил, что резкий рост цен, вызванный пандемией и ситуацией на Украине, заставил многих людей изменить «свое поведение и привычки». По его словам, роль правительства в подобной ситуации должна заключаться не в нагнетании страхов, а в преодолении трудностей даже в условиях нехватки возможностей.«Именно поэтому я не хочу принимать участие в дебатах о введении ограничения скорости (на немецких магистралях) или о том, что необходимо есть меньше мяса», — резюмировал политик, имея в виду инициативы партии «Зелёные», направленные на экономию энергоресурсов.Схожую точку зрения Линднер выразил в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag. «(Ситуация) на Украине сделает нас всех беднее, например, в свете того, что нам придется больше платить за импорт энергоносителей», — отметил политик. Он также заявил о неспособности государства в полной мере смягчить экономические последствия кризиса. «Эту потерю благосостояния не сможет остановить и государство», — подчеркнул Линднер.Он отметил, что правительство Германии попытается не допустить шока и поддержит нуждающихся граждан и предприятия. «Но, поскольку финансовые средства ограничены, эти меры могут быть только временными», — констатировал министр.Политик также заявил, что испытывает «серьезные опасения по поводу экономического развития» Германии. По словам главы Минфина, страна должна обновить модель экономического роста. «В долгосрочной перспективе нам придется заложить новые основы для процветания», — отметил Линднер.Отметим, что Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило в среду, что инфляция в Германии в марте, вероятнее всего, составит 7,3%, что является рекордно высоким показателем с 1981 года. В феврале инфляция в ФРГ составила 5,1%. В январе она также практически достигла 5-процентной отметки и составила 4,9%. По сравнению с февралем потребительские цены в марте выросли на 2,5%. Как отметили в ведомстве, высокий уровень инфляции связан с высокими ценами на природный газ и нефтепродукты, а также перебоями в поставках энергоресурсов.Даниил Виноградо