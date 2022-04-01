Футбольный клуб «Заря» из Луганска. Что сейчас и есть ли будущее?



«В последнее время все чаще в разных СМИ появляется информация про возможное исчезновение с футбольной карты Украины того или иного клуба. Недавно в этом контексте упоминалась луганская «Заря», которая по итогам осенней части сезона — 2021/22 занимает четвертую позицию в турнирной таблице. Однако никаких оснований для беспокойства болельщиков трехразового бронзового призера не существует. — Нужно отметить, что решение про снятие того или иного коллектива с чемпионата является прероготивой исключительно президента клубу. Футбольная команда «Заря» была, есть и будет. Она и дальше будет принимать участие в чемпионате Украины, стремясь к завоеванию призовых мест, чтобы достойно представлять наш футбол на международной арене», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.



Что сейчас, во время войны, происходит с футбольным клубом Заря Луганск и какая судьба в дальнейшем, пытался разобраться автор телеграм-канала «Заря"Луганск — новости, интервью, видео...«Вот что он пишет.«С момента начала войны в Украине, никакой официальной информации из клуба не поступало и что происходит с большинством футболистов и руководством клуба, достоверно не известно.Мы решили обобщить ту скудную информацию, которая просачивалась за это время в СМИ, в Телеграмм либо просто в качестве слухов в сети Интернет.Напомним, что уже 25 февраля, «Заря» должна была провести стартовый матч весенней части Чемпионата Украины в Ужгороде с «Минаем», а игра молодежных составов должна была состояться на день раньше и молодежный состав начало войны застало на Закарпатье. Из-за хаоса первых дней войны игроки нашей молодежки оказались в непростой ситуации и как говорят, серьезную финансовую поддержку в этот момент ребятам оказал Евгений Селезнев.Основной состав начало войны застало в Запорожье, команда не успела отправиться в Ужгород, вылет был отменен. Легионеры команды, каждый как мог, переправлялись через границу Украины и позже искали варианты для поддержания формы, либо воспользовались правом, предоставленным ФИФА, заключить краткосрочные арендные соглашения с европейскими клубами.Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник отказался покидать Украину и возвращаться к своей семье в Бремен и в первые дни войны, с большинством украинских футболистов «Зари» спускался в бомбоубежища.Румынская федерация футбола помогла выехать за границу тренеру Веселину Атанасову и полузащитнику Ловро Цвеку. Чуть позже Цвек, вероятно на правах аренды, оказался в румынском клубе ЧФР «Клуж».Иранский нападающий Захеди Шахаб заключил арендное соглашение с венгерским клубом «Академия Пушкаша» до конца текущего сезона.Еще один нападающий Гильерме Смит, так же на правах аренды, оказался в португальской «Браге».Фримпонг Овусу выехал в Германию и поддерживает форму в дортмундской «Боруссии».Виталий Вернидуб с Дмитрием Хомченовским находятся в Запорожье и чем могут, помогают запорожцам.Артем Фаворов, при помощи ФК"Александрия» выехал на Буковину.Владислав Кочергин, который и так не планировал продлевать свой контракт с «Зарей», заключил соглашение с польским клубом «Рахув».Журналист Игорь Цыганык, сделал предположение, что «Заря», как и многие другие клубы, может прекратить свое существование. Ничего неожиданного в таких предположениях нет, поскольку главными источниками существования клуба, последние годы, были поступления от УЕФА за участие в еврокубках и средства от продаж игроков. Шансов на продолжение футбольного сезона в Украине все меньше и к сожалению, в такое тяжелое время для страны, может случиться что угодно не только с нашим любимым клубом, а и с каждым из нас. Поэтому всем нам остается надеяться на лучшее. Берегите себя», — пишет автор.На заявление Цыганика практически сразу была реакция из клуба и на странице «Зари» в соцсетях появилось следующее заявление.Команда - Сегодня, 14:33 40