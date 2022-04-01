Как выросли цены на продукты с начала войны: гречка, хлеб, яйца, молоко



Впрочем, это не удивительно, ибо с началом военных действий в стране усложнилась логистика, значительно выросла стоиомсть энергоресурсов, сырья и подорожала доставка товаров.

Как изменились цены на продукты с началом войны

Гречка



Согласно данным, которые публикует издание segodnya, средняя цена на гречку выросла очень существенно. Так, по состоянию на конец февраля стоимость килограмма гречки составляла 50,48 грн, а уже к 1 апреля она выросла до 59,25 грн.

Хлеб и мука



Цены на хлеб и муку также выросли, однако не так разительно, как стоимость гречки. Например, батон «Киевский нарезной» в феврале стоил 24,33, а 1 апреля его цена уже составила 24,70 гривны.

Пакет пшеничной муки «Хуторок» в феврале стоил 42,83. А в марте его стоимость даже немного снизилась — до 41,50 грн. Однако к началу апреля цена опять немного подросла — до 41,90.

Молоко



Цены на молоко неуклонно растут. Так, еще в феврале 900 мл молока марки «Яготинське» стоили 32,16 грн. В марте его стоимость выросла до 33,61. А на 1 апреля цена поднялась до 35,50 грн.

Яйца куриные



Десяток куриных яиц первого сорта марки «Ясенсвит» в феврале стоил 40,29 грн. В марте среднемесячная цена практически не изменилась. Она составила 40,30 грн. А вот к началу апреля цены на яйца изрядно упали. Сейчас десяток таких же яиц стоит 33,90 грн.

Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 15:00 72 Тренд на подорожание продуктов прочно обосновался в Украине еще в прошлом году. Январь 2022 года не изменил этой тенденции, а с началом войны в феврале цены тем более не снизились.Впрочем, это не удивительно, ибо с началом военных действий в стране усложнилась логистика, значительно выросла стоиомсть энергоресурсов, сырья и подорожала доставка товаров.Как изменились цены на продукты с началом войныСогласно данным, которые публикует издание segodnya, средняя цена на гречку выросла очень существенно. Так, по состоянию на конец февраля стоимость килограмма гречки составляла 50,48 грн, а уже к 1 апреля она выросла до 59,25 грн.Цены на хлеб и муку также выросли, однако не так разительно, как стоимость гречки. Например, батон «Киевский нарезной» в феврале стоил 24,33, а 1 апреля его цена уже составила 24,70 гривны.Пакет пшеничной муки «Хуторок» в феврале стоил 42,83. А в марте его стоимость даже немного снизилась — до 41,50 грн. Однако к началу апреля цена опять немного подросла — до 41,90.Цены на молоко неуклонно растут. Так, еще в феврале 900 мл молока марки «Яготинське» стоили 32,16 грн. В марте его стоимость выросла до 33,61. А на 1 апреля цена поднялась до 35,50 грн.Десяток куриных яиц первого сорта марки «Ясенсвит» в феврале стоил 40,29 грн. В марте среднемесячная цена практически не изменилась. Она составила 40,30 грн. А вот к началу апреля цены на яйца изрядно упали. Сейчас десяток таких же яиц стоит 33,90 грн.Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 15:00 72

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