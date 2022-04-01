Немцев возмутили оскорбления посла Украины Мельника в адрес президента ФРГ

"Для Штайнмайера отношения с Россией были и остаются чем-то фундаментальным, даже сакральным, что бы ни случилось", — пожаловался дипломат.

"Господин Мельник — это, конечно, только отдаленная оценка — похоже, страдает сильно нарушенным самовосприятием", — предположил MonsieurMaigret.

"Со стороны украинского правительства я бы подумал о том, как добиться прекращения боевых действий за столом переговоров", — добавил он.

Читатели Tagesspiegel резко отреагировали на нападки и упреки в адрес президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайер в интервью украинского посла Андрея Мельника, передает РИА Новости.В частности, Мельник обвинил президента в том, что он считает отношения с Россией сакральными и не признает субъектность Украины.По его словам, в Кремле якобы не признают существование украинского народа, языка и культуры, и президент Германии разделяет эту точку зрения. Об этом свидетельствует отказ Штайнамайера посетить концерт в поддержку Украине, считает Мельник. Кроме того, посол потребовал для Киева тяжелого вооружения — зенитно-ракетных комплексов, артиллерии, танков и бронемашин.Пользователей интернета возмутили эти заявления.Wollebo поинтересовался, почему Мельник сидит в Берлине и лишь делает неуместные заявления в адрес Германии."Господин Мельник кажется мне развязным, невежливым ребенком без приличий, который постоянно требует: "Но я хочу... я хочу". И если бы это был мой гость, я бы немедленно отправил его обратно к родителям", — написал читатель.Еще одного пользователя возмутило, что, пока население Украины переживает гуманитарную катастрофу, посол в дорогой одежде встречается с журналистами, которых в соцсетях обвиняет в цинизме.Rainer_Realist пожаловался на постоянное недовольство и непрекращающиеся требования украинского дипломата.Кроме того, читателя разозлили оскорбления в адрес главы немецкого государства со стороны украинского посланника.Alleswirdbesser признался, что ему жалко Украину, но подчеркнул, что отказ от российского топлива приведет к высылке из страны всех украинцев и прекращению поддержки Киева.Другие читатели отметили непрофессионализм Мельника и неуместность его агрессивной риторики.