В небе над Белгородской областью прогремел взрыв

"В Томаровке все спокойно. Был хлопок, на землю упали обломки. Как и положено, улицу оцепили, вызвали оперативные службы. Обломки осмотрели — они не представляют опасности, их увезли. Оцепление уже убирают. Скоро движение будет полностью восстановлено. Ни жертв, ни разрушений нет", — написал он на странице в соцсети "ВКонтакте".

Фото: РИА НовостиВзрыв с падением обломков на землю произошел в поселке Томаровка в Белгородской области, пострадавших нет, заявил глава администрации Яковлевского городского округа Олег Медведев, передает РИА Новости.Медведев не привел подробностей инцидента. В комментариях в соцсетях пишут, что якобы был сбит летевший снаряд.Томаровка располагается у границы с Украиной.Рано утром в пятницу в Белгороде после удара украинских вертолетов произошел пожар на нефтебазе. Мэр города и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет. Также обстрелу подверглась территория промпарка "Северный", где располагалась типография. Находившийся внутри сотрудник чудом остался жив, потому что вышел за кофе. О повреждениях сообщил также руководитель расположенного напротив ООО "Техсапфир".Позже, днем в пятницу, жители региона услышали новые взрывы. Губернатор рассказал, что побывал на местах взрывов рядом с селами Никольское и Ясные Зори. По его словам, пострадавших нет. В Никольском была нарушена линия электропередачи, но ее восстановили. В Ясных Зорях повреждено одно окно в жилом доме.