Мэр Днепра призвал убивать русских по всему миру В«в максимально больших количествахВ»

«Методично и без личного героизма», – уточнил Филатов.

Городской глава Днепропетровска Борис Филатов заявил, что у украинцев есть полное моральное право убивать русских по всему миру «в максимально больших количествах».«Вижу, как всех нас захлестывает ненависть, после того, что нелюди творили на Киевщине. Но замученных, расстрелянных, заживо сожженных уже не вернуть. Оставим ненависть. Увы, но она бесконтрольна», – написал Филатов в Facebook*.По его мнению, пришло время «холодной ярости», и у украинцев есть полное моральное право «спокойно и с совершенно незамутненным разумом, убивать этих нелюдей уже по всему миру, неограниченное количество времени и в максимально больших количествах».Напомним, с 2000 года Борис Филатов принимал участие в судебных процессах, связанных с интересами бизнесмена Игоря Коломойского, в результате чего в украинских СМИ его стали называть штатным адвокатом группы «Приват».В 2014 году Филатов стал заместителем Коломойского, который на тот момент был председателем Днепропетровской областной государственной администрации. На этом посту он активно взаимодействовал с лидером «Правого сектора*» Дмитрием Ярошем. Также он известен своим скандальным заявлением в феврале 2014 года о том, «как усмирить гражданские протесты» в на тот момент еще украинском Крыму: «Давать мразям обещания (и) гарантии и вешать их потом».Ранее сообщалось, что западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФЕвгений Романо