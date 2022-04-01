Германия отказалась поставлять Украине 100 БМП Marder, сообщили СМИ

Фото: © РИА Новости / Игорь ЗарембоИздание Welt со ссылкой на источники и письмо от министерства обороны Украины пишет, что Германия отказалась поставлять Киеву 100 единиц БМП типа Marder в ответ на запрос Киева, поступивший на прошлой неделе, передает РИА Новости.По данным издания, в среду на прошлой неделе украинский министр обороны Алексей Резников направил письмо в министерство обороны Германии, попросив передать 100 БМП типа Marder и другие тяжелые вооружения. Источники в Киеве сообщили изданию, что министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в телефонном разговоре с Резниковым отклонила эту просьбу.Оборонное ведомство ФРГ подтвердило изданию наличие запроса. "Все наши БМП Marder связаны обязательствами в рамках НАТО, вопрос их вывода с позиций в таком случае должен был бы решаться в рамках НАТО", - сообщило министерство, также указав, что вопросы передачи оборонной продукции решаются не министром обороны, а федеральным правительством в целом.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее отмечал, что поставки летального оружия Украине Западом безответственны, его бесконтрольная раздача может создать угрозу для европейских государств. Поставка оружия Западом на Украину является ошибкой, это увеличивает жертвы, но не повлияет на исход операции, говорил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.