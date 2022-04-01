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Минобороны назвало кадры из Бучи постановкой Киева для западных СМИ

root Сегодня, 19:0066Новости
Минобороны назвало кадры из Бучи постановкой Киева для западных СМИ
Фото: © REUTERS / Zohra Bensemra
Представленные украинскими властями материалы, якобы подтверждающие "преступления" российских войск в Буче — очередная провокацией, заявили в Минобороны, передает РИА Новости.
"Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих являются очередной провокацией", — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что за все время нахождения пункта под контролем россиян ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. При этом в министерстве отметили, что все подразделения покинули город еще 30 марта — на следующий день после переговоров представителей Москвы и Киева в Стамбуле.
"Более того, 31 марта, мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Поэтому неудивительно, что все так называемые "свидетельства преступлений" в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения", — обратили внимание в министерстве.

Там также указали, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах на них — несвернувшаяся кровь.
"Все это неопровержимо подтверждает, что фотографии и видеокадры из Бучи - очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах", — заявили в Минобороны.

В ведомстве напомнили, что южные окраины города постоянно обстреливались украинской стороной. При этом Россия доставила в Киевскую область 452 тонны гуманитарных грузов, военные никак не препятствовали мирным гражданам передвигаться по городу и пользоваться мобильной связью.

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