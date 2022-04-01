Welt: Германия отказалась поставлять Украине 100 БМП Marder

Издание Welt со ссылкой на источники и письмо от министерства обороны Украины пишет, что Германия отказалась поставлять Киеву 100 единиц БМП типа Marder в ответ на запрос Киева, поступивший на прошлой неделе.Издание сообщает, что в среду на прошлой неделе украинский министр обороны Алексей Резников направил письмо в министерство обороны Германии, попросив передать 100 БМП типа Marder и другие тяжелые вооружения. Источники в Киеве сообщили изданию, что министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в телефонном разговоре с Резниковым отклонила эту просьбу, сообщает РИА «Новости».Оборонное ведомство ФРГ подтвердило изданию наличие запроса.«Все наши БМП Marder связаны обязательствами в рамках НАТО, вопрос их вывода с позиций в таком случае должен был бы решаться в рамках НАТО», – сообщило министерство, также указав, что вопросы передачи оборонной продукции решаются не министром обороны, а федеральным правительством в целом.Ранее сообщалось, что Великобритания планирует передать Украине барражирующие снаряды, противокорабельные ракеты Harpoon и средства контрбатарейной борьбы.