В«Трупный яд гнусной лжиВ»: провокация в Буче шита В«белыми повязкамиВ»

«В субботу репортеры агентств Франс-пресс и Рейтер побывали в городе Буча неподалеку от украинской столицы и увидели, что только на одной из его улиц лежат около 20 тел мужчин в гражданской одежде.

16 из 20 тел, которые увидел фотограф, находились на тротуаре или около бордюра. Еще трое погибших остались посередине дороги, а один был во дворе разрушенного дома. Рядом с одним из тел лежал открытый паспорт гражданина Украины, руки этого человека были связаны за спиной куском белой материи. У еще двоих погибших людей белые повязки были на руках.

«На самом деле Бучу российские войска за эти полтора месяца полностью не контролировали ни дня. И обстановка там не располагала к „настойчивому“ общению с местными. Постоянные бои, артобстрелы, столкновения лоб в лоб — не до того.

Правда состоит в том, что Бучу российские войска в рамках перегруппировки, покинули за несколько дней до того, как были обнаружены „жертвы оккупации“. ВСУ не сразу это осознали и еще почти трое суток накрывали город артиллерией, под которую вполне могли попасть и гражданские.

Мои доводы, конечно, вряд ли будут рассмотрены президентом Евросоюза Шарлем Мишелем, который запускает хештег „Бучанская резня“ и анонсирует новые санкции против России. Хотя проверить то, что я говорю, несложно. Достаточно провести экспертизу, которая укажет время смерти несчастных. И соотнести с данными натовского объективного контроля, который четко укажет дату отхода российских войск. Но это — если искать правду. А кому она на Западе нужна».

«Буча, Киевская область. На улицах лежат тела людей со связанными руками, которые были застрелены российскими солдатами. Эти люди не были военными. У них не было оружия. Они не представляли угрозы. Сколько еще таких случаев происходит прямо сейчас на оккупированных территориях? Дайте нам оружие, чтобы мы могли защитить своих людей. Все остальное мы сделаем сами».

В тридцати километрах от Киева расположен небольшой городок Буча. 27 февраля в населённый пункт зашли российские военные. 1 апреля местные власти сообщили о том, что россиян в Буче нет.Давайте оставим в стороне эмоциональную составляющую на тему, зачем мы туда заходили и почему ушли из Киевской области, дабы сконцентрироваться на главном. На попытке украинского руководства организовать информационно-пропагандистскую бучу планетарного масштаба с целью опорочить Россию и её вооружённые силы.Ибо министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс уже заявила о том, что «потрясена зверствами в Буче, и выразила поддержку расследованию Международным уголовным судом возможных военных преступлений на территории Украины».Более того, к раскручиванию провокации подключились и «неполживые» россияне.Кадры из Бучи опубликовал на своей странице в Facebook адвокат Илья Новиков.: «Город Буча. Ужас. Необходимость международного расследования».: «Жуткие фотографии из Бучи».Украинские и европейские СМИ уже под завязку заполнены страшными фотографиями и «показаниями очевидцев», обличающими «запредельные зверства российских военных, расстрелявших триста мирных жителей».Давайте вместе прочитаем один такой материал, причём некоторые моменты выделим жирным шрифтом:Местные жители рассказали агентству Рейтер, что во время оккупации российские войска заставляли их носить такие повязки постоянно. Мэр Бучи Анатолий Федорук сказал в интервью Франс-пресс, что эти повязки были признаны «показать, что люди не вооружены».По оценке журналистов Франс-пресс и Рейтер, некоторые тела, возможно, пролежали на дороге несколько дней или даже недель.«Всех этих людей застрелили, убили, в затылок», — цитирует «Франс-пресс» мэра Бучи.Однако о том, при каких именно обстоятельствах были убиты эти люди, сделать определенные выводы сложно. Репортеры Рейтер пишут, что они могли быть убиты осколками от взрывов или пуль.Федорук рассказал Франс-пресс, что власти города уже похоронили в братской могиле 280 погибших во время российского вторжения. В интервью Рейтер он оценил число убитых мирных жителей в 300 человек.О появлении в Буче братских могил украинские СМИ сообщали еще 13 марта, на тот момент директор Ирпеньского городского центра первичной медико-санитарной помощи Андрей Левковский писал в своем «Фейсбуке» о захоронении 67 мирных жителей.По словам Федорука, останки людей все еще лежат на улицах, поскольку в городе не закончили работу саперы, их можно будет убрать только «через три-четыре дня»».***Тем, кто замыслил эту мерзкую провокацию, сильно мешают комментарии мэра Федорука. По его словам, 280 человек похоронили при россиянах, без сапёров и не было разговоров о выстрелах в затылок.Но весь мир сегодня знает о том, как ВСУ и нацбаты прикрываются мирными жителями, отсюда и такие людские потери. Хотя у мэра цифра 280, а у медика Левковского — 67.Иностранные фронтовые репортёры — профессионалы, и они вмиг определили, что тела пролежали на дороге несколько недель. Причём есть информация о том, что трупы сюда привозили из разных районов города.И один погибший должен был быть с паспортом, дабы никто не сомневался, что он местный. Для убедительности документ даже развернули.Ещё важнейшая деталь. Репортёры пишут: люди «могли быть убиты осколками, от взрывов или пуль». На фото, кстати, это видно. Какой тут выстрел в затылок, если заметны рваные раны на теле?Теперь о том, как создавалась «картинка». Специалисты сразу определили: тела разбрасывали для эффекта, ошеломляющего видео.На дороге, дабы проезжающие автомобилисты типа негодяя Новикова могли запечатлеть «масштабы трагедии».Дальше. Если россияне раздавали белые повязки местным (только в Буче?) для демонстрации отсутствия оружия, то зачем этой же повязкой нужно было связывать руки за спиной одному из погибших и расстреливать именно на дороге мирных людей?И самый главный аргумент: даже в Киеве знают о погибших российских военных, ценой собственной жизни спасавших украинцев, коих расстреливали в гуманитарных коридорах фашисты из ВСУ и нацбатов.Я твёрдо и безоговорочно уверен: никогда и ни при каких обстоятельствах НАШИ солдаты и офицеры не опустятся до мерзавцев из «Азова». Воспитание иное. Установки другие.И ещё. Думаю, здесь уместны будут несколько абзацев из текста фронтового корреспондента Александра Коца:Там что-то про переговоры опять лепечут. Так вот. В украинскую делегацию входит некто Подоляк.А вот его прямая цитата:Экий ублюдок. Тебе не оружие, тебя в клетку нужно посадить и вместо «Евровидения» континентальным зрителям показывать со словами: «Убийца сограждан». В том числе и из города Буча.Николай Лизуно