У Пескова странное мышление и несозревшая шкала приоритетов вЂ” Кадыров

«Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадет, вернуться обратно как ни в чем не бывало. Рабочая схема, используйте. Примерно так сделал Иван Ургант, за что получил недавно от Дмитрия Пескова оценку „большой патриот“. Так легко быть патриотом, правда? Это вам не с обмундированием бегать между кирпичных груд и бетонных стен. И не в окопе холодном сидеть по несколько суток. Видимо, мы не заметили, как произошла переоценка самого понятия „патриотизм“», — пишет Кадыров.

«Мы тут со всеми силовиками и добровольцами проведением спецоперации занимаемся днем и ночью. Можно же было как-то подбодрить или как-то поделикатнее прокомментировать, а не это ваше „не видел указа“. Зато трус, сбежавший в момент нестабильности якобы в отпуск и вернувшийся обратно в момент спокойствия на политической сцене якобы из отпуска, — настоящий патриот», — написал Кадыров по этому поводу.

«Героев не могут называть героями, генералов не называют генералами, малодушных беглецов нарекают патриотами и даже большими. Шкала приоритетов у Пескова какая-то не созревшая. Надо с этим что-то делать», — заключил Рамзан Кадыров.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров уличил пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в принижении патриотов страны и в возвышении предателей. Об этом он написал в своем telegram-канале Kadyrov95.По словам руководителя Чечни, он удивился, когда Песков не прокомментировал присвоение Кадырову звания генерал-лейтенанта якобы из-за того, что не видел указа.Подобное мышление Пескова, по его словам, является странным.источник