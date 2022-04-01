Бастрыкин поддержал идею трибунала по оценке преступлений украинского режима в Донбассе

«Председатель СК России поддержал данную инициативу представителей ЛНР, отметив, что Следственным комитетом России уже на протяжении восьми лет фиксируются все противоправные действия военнослужащих ВСУ и других украинских националистических воинских формирований в отношении мирного населения Донбасса. Каждому факту дается правовая оценка», — говорится в официальном заявлении СКР.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал идею о создании трибунала по оценке преступлений украинского режима в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».