Появились кадры с бегством остатков подразделения украинских националистов после неудачной попытки выбраться из порта Мариуполя

Из Мариуполя приходят сообщения о ликвидации последних очагов сопротивления боевиков нацбатов в восточной части города (к востоку от проспекта Единства). Уничтожены подразделения противника, которые действовали в районе Таганрогской улицы, переходящей к востоку от города в Таганрогское шоссе.Одновременно с этим уничтожено несколько опорных точек боевиков «Азова» (*экстремистская группировка, запрещённая в РФ) к северу от морского порта Мариуполя. Уцелевшие боевики в спешке, бросая остававшиеся в их распоряжении тяжёлые вооружения, стали отступать на территорию порта.Примечательно, что именно из порта они и попытались изначально снова выдвинуться в жилые кварталы, но подразделения Вооружённых сил России и Народная милиция ДНР атаковали отряды украинских вооружённых формирований, нанеся им урон.Военные корреспонденты с места событий сообщают о том, что выдвижение боевики удалось выявить с помощью барражирующих в районе порта беспилотников. Также с помощью БПЛА удалось установить и то, что остатки «Азова»* после нанесённого по выдвинувшимся группировкам удара, стали в панике вновь отходить к порту. С собой смогли «прихватить» только тех, кто был ранен легко.Съёмка одной из таких групп (точнее того, что от неё осталось) опубликована WarGonzo. Показан отход боевиков численностью до отделения. Один, судя по кадрам, самостоятельно передвигаться не в состоянии.Боевики из квартала с многоэтажками, где они попытались организовать огневые точки и выбраться из порта, бегут в обратном направлении - в сторону гавани:Ранее сообщалось о том, что российские спецподразделения вошли на предприятия города, где укрываются боевики. У многих из украинских националистов есть ранения и закончился боекомплект оружия. Поэтому они пытаются прятаться в цехах заводов, включая крупнейших из них - «Азовсталь». Также проходила информация о том, что среди боевиков есть и иностранные инструкторы, которых так горят желанием эвакуировать из города.источник