Норкин намекнул на будущее сбежавших из России звезд анекдотом о бродячих собаках

«Но лишаться денег из-за политической позиции Меладзе, видимо, показалось чересчур. На днях в Сети появилось видео с частного мероприятия в Петербурге. Telegram-канал "Небожена" утверждает, что заказать Меладзе по-прежнему можно, это будет стоить 70 тыс. евро плюс расходы на проживание», – сказал Норкин.

«Я не требую ни от кого никаких идеологических определений. Мне бы хотелось просто получать четкую позицию, лишенную лицемерия. Потому что получается, что артист что-то опыляет, не очень разобравшись, в какой он именно роли. Потом он идет опылять что-то другое – иногда это начинает выглядеть как "сейчас я одно скажу, тут я говорю совершенно другое, делаю третье, а подразумеваю четвертое"», – заявил Норкин.

«Когда в последний раз у меня был концерт в Москве, вопрос пришел из зала: "Можете ли вы жить за рубежом?" Я сказал, что, наверно, нет, потому что я не очень понимаю, что я там буду делать. Хотя у меня, как вы понимаете, много раз была такая возможность. Но я всегда держал в голове очень короткую, но поучительную историю. Неаполь, пьяцца Гарибальди, бегут две облезлые дворняжки. Одна другой говорит: "Да, а во Львове я был сенбернаром"», – рассказал Норкин.

Телеведущий Андрей Норкин выразил мнение об артистах, высказавшихся против спецоперации России на Украине, но по-прежнему готовых выступать в РФ за большие гонорары. Журналист иронично назвал их «опылителями».Норкин в программе «Место встречи» привел примеры знаменитостей, демонстративно выступивших против специальной военной операции РФ в Донбассе, но все еще готовых заработать в России и на мероприятиях для россиян. Ведущий привел пример певца Валерия Меладзе, одним из первых разместившего видеообращение против спецоперации. Вслед за этим артист без объяснений перенес на год выступление на Рублевке к 8 Марта с билетами от 20 тыс. рублей.Другой знаменитостью из данной категории оказалась Вера Брежнева, сбежавшая в Италию после начала спецоперации на Украине. Там звезда демонстрирует помощь украинским беженцам в волонтерском центре. При этом выступать для российских VIP-гостей в Египте или Турции Брежнева по-прежнему готова: журналистам удалось выяснить у ее директора, что это обойдется примерно в 40 тыс. евро.Также Норкин рассказал о ситуации украинского певца Ивана Дорна. Тот разорвал все связи с Россией, но в Telegram-каналах вышли на связь с его директором и узнали цену такой принципиальности. Оказалось, что Дорн готов выступать в РФ для серьезных заказчиков с гонораром в 40 тыс. евро, но с одним условием: его нельзя снимать и освещать концерт в соцсетях (Дорн очень боится, что о его российских заработках кто-то узнает).Перспективы сбежавших из России знаменитостей ведущий недавно проиллюстрировал с помощью анекдота. Он посвятил артистам-эмигрантам смешную историю об итальянской дворняге, рассказывающей о породистом прошлом на родине.Григорий Егоро