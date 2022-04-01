Базы Херсонского СБУ теперь у России



«Они знают все про всех от начала до конца. Им «доброжелатели» полностью слили базу данных на всех активистов, которые находились в городе. У них оказались личные дела на каждого моего профильного зама, информация условно от родословной жены до клички любимой собачки.

То же самое касается терробороны и херсонских участников боевых действий, которые были в Донецке и в Луганске, данные о том, где они живут и чем владеют.

Сейчас полностью здесь находится Росгвардия, ФСБ, которые «обрабатывают» активистов, «работают» по АТОшникам. Они знают про всех от начала до конца», — сказал Колыхаев.



Все информационные базы на активистов и политиков собранные Херсонским СБУ, переданы военной администрации России. При отступлении, все сервера СБУ уничтожались, однако, «инициативные сотрудники» сделали резервные копии данных.Мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что российским военным полностью передана база данных на всех участников националистических формирований в Херсонской области, в том числе, членов терробороны и АТО.Многие сотрудники СБУ сейчас понимают, что война проиграна и в попытке избежать наказания за свои преступления отдают ценные данные российским военным в обмен на амнистию и возможность избежать уголовного преследования.