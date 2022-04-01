В Луганске написали новую икону Луганской Божией Матери



«Мы закончили работу для храма Вооруженных сил Российской Федерации, икона Луганской Божией Матери будет в этом храме находиться», — сказал он.



Преподаватели Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского написали икону Луганской Божией Матери для главного храма Вооруженных сил РФ, расположенного в Подмосковье. Об этом сообщил ректор вуза Валерий Филиппов.Филиппов уточнил, что икону написали преподаватели направления подготовки «Иконопись».Направление подготовки «Иконопись» было открыто на факультете изобразительного и декоративно-прикладного искусства ЛГАКИ с благословения митрополита Луганского и Алчевского Митрофана в 2016 году.Культура - Сегодня, 19:45 0