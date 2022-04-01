Ушел из жизни ветеран Лугансктепловоза, почетный гражданин Луганска Стефан Кушнарев
Ушел из жизни почетный гражданин Луганска Стефан Кушнарев. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«На 85-м году жизни перестало биться сердце почетного гражданина города Луганска, общественного деятеля Стефана Игнатьевича Кушнарева», — говорится в сообщении.
Администрация Луганска выразила искренние соболезнования родным, близким и друзьям покойного.
Прощание с почетным гражданином города состоится 7 апреля в 13:00 в Свято-Владимирском кафедральном соборе по адресу: Луганск, улица Плеханова, 42.
Кушнарев родился 12 апреля 1937 года.
Трудовую деятельность на Тепловозостроительном заводе имени Октябрьской революции начал в 1954 году, прошел рабочий путь от ученика токаря до начальника цеха. Без отрыва от производства окончил техникум и машиностроительный институт, 23 года отработал начальником цеха по выпуску плавающих транспортеров. С апреля 1987 года занимал должность директора по быту, социальным вопросам и территории завода.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, носил звание «Почетный работник Минтяжмаша», награжден медалью «Ветеран труда». В 2015 году Стефан Кушнарев был награжден медалью «Луганцы. Верою и усердием» за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 220-й годовщиной Луганска.
Пять созывов Кушнарева избирали депутатом Жовтневого районного совета и пять — Луганского горсовета. До последнего времени он продолжал активную общественную деятельность, прилагал максимум усилий для благоустройства родного города.
Культура - Сегодня, 19:24 72
«На 85-м году жизни перестало биться сердце почетного гражданина города Луганска, общественного деятеля Стефана Игнатьевича Кушнарева», — говорится в сообщении.
Администрация Луганска выразила искренние соболезнования родным, близким и друзьям покойного.
Прощание с почетным гражданином города состоится 7 апреля в 13:00 в Свято-Владимирском кафедральном соборе по адресу: Луганск, улица Плеханова, 42.
Кушнарев родился 12 апреля 1937 года.
Трудовую деятельность на Тепловозостроительном заводе имени Октябрьской революции начал в 1954 году, прошел рабочий путь от ученика токаря до начальника цеха. Без отрыва от производства окончил техникум и машиностроительный институт, 23 года отработал начальником цеха по выпуску плавающих транспортеров. С апреля 1987 года занимал должность директора по быту, социальным вопросам и территории завода.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, носил звание «Почетный работник Минтяжмаша», награжден медалью «Ветеран труда». В 2015 году Стефан Кушнарев был награжден медалью «Луганцы. Верою и усердием» за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 220-й годовщиной Луганска.
Пять созывов Кушнарева избирали депутатом Жовтневого районного совета и пять — Луганского горсовета. До последнего времени он продолжал активную общественную деятельность, прилагал максимум усилий для благоустройства родного города.
Культура - Сегодня, 19:24 72
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