Как всегда перед Пасхой начали дорожать яйца. Цены удивляют уже сегодня



В частности, если 1 апреля десяток куриных яиц в украинских магазинах и супермаркетах стоил в среднем 33,90 гривен, то по состоянию на 5 марта эта цифра была уже больше.

Если в марте яйца «Квочка» в среднем стоили 40,30 гривен за десяток, то в начале апреля — до 40,80 гривен.



Яйца куриные «Ясенсвит» в марте в среднем стоили 40,52 гривен за десяток, а в начале апреля они немного подорожали.

Эксперты считают, что непосредственно перед Пасхой (ее будет праздновать 24 апреля) стоимость куриных яиц повысится. После Пасхи цены должны снизиться.

Новости Украины - Сегодня, 20:00 124 Ежегодно в Украине в апреле в связи с Пасхой увеличиваются цены на куриные яйца, и не смотря ни на что, текущий год не исключение.В частности, если 1 апреля десяток куриных яиц в украинских магазинах и супермаркетах стоил в среднем 33,90 гривен, то по состоянию на 5 марта эта цифра была уже больше.Если в марте яйца «Квочка» в среднем стоили 40,30 гривен за десяток, то в начале апреля — до 40,80 гривен.Яйца куриные «Ясенсвит» в марте в среднем стоили 40,52 гривен за десяток, а в начале апреля они немного подорожали.Эксперты считают, что непосредственно перед Пасхой (ее будет праздновать 24 апреля) стоимость куриных яиц повысится. После Пасхи цены должны снизиться.Новости Украины - Сегодня, 20:00 124

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