У россиянки требовали 10 млн рублей якобы за выкуп из плена супруга-военного на Украине

Полицейские задержали трех подозреваемых в попытке хищения 10 млн руб. у жительницы Дзержинска за якобы освобождение ее мужа-военного из плена на Украине. Об этом сообщает «МВД Медиа».Двое мужчин из Нижнего Тагила, предположительно, были посредниками в преступной схеме. Третий подозреваемый — уроженец Мурманска сотрудничал с украинским кол-центром.Злоумышленники обманывали граждан под различными предлогами, в том числе под видом выкупа попавших в плен российских военнослужащих. Информацию об их родственниках они искали в интернете.Жительницу Дзержинска они нашли в соцсетях и начали писать о том, что ее супруг находится в плену на Украине. Женщине предложили вступить в группу в мессенджере, в которой обсуждалась информация о местонахождении российских военных на Украине. Россиянка отставила свои личные данные и сведения о супруге.«Через два дня потерпевшей позвонил мужчина, который потребовал за освобождение ее мужа 10 млн руб. Поскольку у женщины не было такой суммы, он рекомендовал ей взять кредит и как можно быстрее перевести 400 тыс. руб. на указанную банковскую карту», — говорится в публикации.Мошенник звонил россияне каждый час, контролировал ее действия и требовал передачи денег. С одного номера поступило 14 звонков.По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство», которое потом было переквалифицировано в «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Мошенничество». Трое подозреваемых арестованы.