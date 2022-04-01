Авиаударом в районе станции Лозовая было уничтожено скопление военной техники, поставленной на Украину из-за рубежа

Приходят сообщения об очередных успешных действиях Вооружённых сил России в ходе военной спецоперации по демилитаризации Украины. Речь идёт об ударе по скоплению военной техники в Харьковской области.По сообщению официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, российскими войсками был нанесён удар с воздуха по территории железнодорожной станции Лозовая. Она располагается на юге Харьковской области, примерно в 100 км от города Изюм, находящегося под контролем российской армии.По словам генерала Конашенкова, на станции Лозовая авиаударом было уничтожено скопление военной техники и оружия, которое было поставлено на Украину из-за рубежа. Пока нет точных относительно того, какая именно военная техника была уничтожена. При этом сообщения о ликвидации техники и оружия сделаны менее чем через двое суток после того, как стало известно о сформированном в Чехии эшелоне с танками Т-72 и бронемашинами БМП-1 для отправки на Украину.По некоторым данным, после разгрузки военной техники на станции Лозовая украинские военные намеревались начать продвижение в двух направлениях – в сторону Изюма и Славянска, чтобы попытаться отбить первый город и не дать российским войскам освободить второй.Сегодня же стало известно о ракетном ударе и по другому объекту, использовавшемуся ВСУ в Харьковской области. Это топливная база в городе Чугуеве, что примерно в 25 км к юго-востоку от Харькова.источник