Призраки: солдаты забытой войны

Сухая, реальная, с натянутым нервом, тяжелыми буднями и бытом военнослужащих Народной милиции – без дешевого пафоса и прикрас. Там вы увидите настоящих людей, тех самых, которые уже 7,5 лет держат фронт и защищают народ Донбасса и России от нацизма. Там вы увидите серое лицо нашей до недавнего времени забытой войны. Которая не утихала.Фильм непростой, неторопливый, тяжелый - как и жизнь на передовой. Поднимающий вопросы, дающий достаточно материала для размышлений и позволяющий зрителям подумать над ответами самим.А ответы… еще тяжелее вопросов.Нам очень сильно не хватает сейчас такого взгляда на происходящее: вдумчивого, цельного и, главное, настоящего.Чтобы как можно больше людей посмотрели этот фильм.Посмотрели и задумались.Фильм снимался на средства авторов и краудфандинг.Авторы продолжают работать и сейчас на самых напряженных участках фронта.