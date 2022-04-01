Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Чтобы получать 2000 гривен ежемесячной помощи, переселенцы должны подать заявку до 14 апреля

bot Сегодня, 12:1584Новости
Чтобы получать 2000 гривен ежемесячной помощи, переселенцы должны подать заявку до 14 апреля
Переселенцы в Украине до 14 апреля включительно могут подать заявку на получение 2000 гривен ежемесячной помощи от государства. Оформить материальную помощь могут все внутренне перемещенные лица, которые из-за боевых действий были вынуждены покинуть свои дома.
Прием заявок начался 1 апреля, и закончится 14 апреля. На сегодняшний день в Украине официально зарегистрировано 130 тысяч внутренне перемещенных лиц. Все они могут рассчитывать на получение 2000 грн от государства. Еще по 3000 грн будут начисляться семьям с детьми. Деньги будут зачисляться на банковские карты «еПоддержка» в течение 10 дней после оформления заявки в «Дії".

В частности, право на получение выплат имеют украинцы, которые переехали с Волынской, Донецкой, Луганской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Херсонской и Черниговской областей.
Все переселенцы должны встать на учет на новом месте жительства, чтобы иметь право на получение материальной помощи. Для этого нужно лично обратиться в органы социальной защиты населения, либо ЦНАП. Там вы получите соответствующую справку о взятии на учет внутренне перемещенных лиц.

С этой справкой переселенцу нужно подать заявление в те же органы на получение материальной помощи, в которой указать банковский счет, на который будут приходить выплаты.
Выплаты в размере 2000 грн на взрослого и 3000 грн на ребенка будут предоставляться каждый месяц до конца действия военного положения в Украине, и еще один месяц после его завершения.
Источник: Today.ua Школа выживания - Сегодня, 12:00 77

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: