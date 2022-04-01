Чтобы получать 2000 гривен ежемесячной помощи, переселенцы должны подать заявку до 14 апреля
Переселенцы в Украине до 14 апреля включительно могут подать заявку на получение 2000 гривен ежемесячной помощи от государства. Оформить материальную помощь могут все внутренне перемещенные лица, которые из-за боевых действий были вынуждены покинуть свои дома.
Прием заявок начался 1 апреля, и закончится 14 апреля. На сегодняшний день в Украине официально зарегистрировано 130 тысяч внутренне перемещенных лиц. Все они могут рассчитывать на получение 2000 грн от государства. Еще по 3000 грн будут начисляться семьям с детьми. Деньги будут зачисляться на банковские карты «еПоддержка» в течение 10 дней после оформления заявки в «Дії".
В частности, право на получение выплат имеют украинцы, которые переехали с Волынской, Донецкой, Луганской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Херсонской и Черниговской областей.
Все переселенцы должны встать на учет на новом месте жительства, чтобы иметь право на получение материальной помощи. Для этого нужно лично обратиться в органы социальной защиты населения, либо ЦНАП. Там вы получите соответствующую справку о взятии на учет внутренне перемещенных лиц.
С этой справкой переселенцу нужно подать заявление в те же органы на получение материальной помощи, в которой указать банковский счет, на который будут приходить выплаты.
Выплаты в размере 2000 грн на взрослого и 3000 грн на ребенка будут предоставляться каждый месяц до конца действия военного положения в Украине, и еще один месяц после его завершения.
Источник: Today.ua Школа выживания - Сегодня, 12:00 77
Прием заявок начался 1 апреля, и закончится 14 апреля. На сегодняшний день в Украине официально зарегистрировано 130 тысяч внутренне перемещенных лиц. Все они могут рассчитывать на получение 2000 грн от государства. Еще по 3000 грн будут начисляться семьям с детьми. Деньги будут зачисляться на банковские карты «еПоддержка» в течение 10 дней после оформления заявки в «Дії".
В частности, право на получение выплат имеют украинцы, которые переехали с Волынской, Донецкой, Луганской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Херсонской и Черниговской областей.
Все переселенцы должны встать на учет на новом месте жительства, чтобы иметь право на получение материальной помощи. Для этого нужно лично обратиться в органы социальной защиты населения, либо ЦНАП. Там вы получите соответствующую справку о взятии на учет внутренне перемещенных лиц.
С этой справкой переселенцу нужно подать заявление в те же органы на получение материальной помощи, в которой указать банковский счет, на который будут приходить выплаты.
Выплаты в размере 2000 грн на взрослого и 3000 грн на ребенка будут предоставляться каждый месяц до конца действия военного положения в Украине, и еще один месяц после его завершения.
Источник: Today.ua Школа выживания - Сегодня, 12:00 77
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