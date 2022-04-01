Как пройти процедуру получения новой карты «Ощадбанка», проживающим на территории Донецкой и Луганской областей





Так, не повезло внутренним переселенцах, у которых истек срок действия карт. Банк предупредил их о прекращении выплат заранее, чтобы они смогли получить до 1 апреля новые карты. Однако, многие пенсионеры с неподконтрольных территорий фактически отрезаны от территории Украины и не могут добраться в отделение «Ощадбанка».

Пенсионеры не понимают, как проходить процедуру получения новой карты, проживающим на территории Донецкой и Луганской областей. Из-за боевых действий области остались без связи и интернета, поэтому у людей даже нет возможности позвонить на горячую линию банка.



В Ощадбанке ответили категорически, что внутренне перемещенные лица имели два года на обновление карт, срок действия которых истек.

В банке говорят:

что получить средства или заказать новую карту можно в любом работающем отделении;

других вариантов нет;

пока пенсионеры не оформят новые карты, деньги им начисляться не будут.

Новости Украины - Сегодня, 13:00 8 «Ощадбанк» с 1 апреля перестал выплачивать пенсии некоторым своим клиентам на карту. Из-за этого многие пенсионеры остались без выплат и начали требовать от банка объяснений. В финучреждении рассказали, кого и почему «отрезали» от пенсий.Так, не повезло внутренним переселенцах, у которых истек срок действия карт. Банк предупредил их о прекращении выплат заранее, чтобы они смогли получить до 1 апреля новые карты. Однако, многие пенсионеры с неподконтрольных территорий фактически отрезаны от территории Украины и не могут добраться в отделение «Ощадбанка».Пенсионеры не понимают, как проходить процедуру получения новой карты, проживающим на территории Донецкой и Луганской областей. Из-за боевых действий области остались без связи и интернета, поэтому у людей даже нет возможности позвонить на горячую линию банка.В Ощадбанке ответили категорически, что внутренне перемещенные лица имели два года на обновление карт, срок действия которых истек.В банке говорят:что получить средства или заказать новую карту можно в любом работающем отделении;других вариантов нет;пока пенсионеры не оформят новые карты, деньги им начисляться не будут.Новости Украины - Сегодня, 13:00 8

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