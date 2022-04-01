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НМ ДНР освободила село Сладкое, российская армия вошла в Новомихайловку к югу от Марьинки

root Сегодня, 13:1558Новости
НМ ДНР освободила село Сладкое, российская армия вошла в Новомихайловку к югу от Марьинки
Приходят сообщения о том, что войска Донецкой Народной Республики при поддержке Вооружённых сил России освободили село Сладкое. Это населённый пункт между Докучаевском и Угледаром на территории ДНР. С позиции, размещённых непосредственно в Сладком, украинские войска и нацбаты осуществляли систематические обстрелы упомянутого Докучаевска и других населённых пунктов республики. При этом в последнее время обстрелы эти были неизбирательными – стрельба из миномётов ВСУ и нацбатами велась беспорядочно, поэтому зачастую мины взрывались непосредственно рядом с жилыми домами, приводят к разрушениям и жертвам.
По последним данным, село Сладкое было освобождено 11-м полком НМ ДНР.

Одновременно с этим российские войска вошли в Новомихайловку, от которой менее 8 км по прямой до Марьинки, откуда «выкуривают» остающиеся там украинские вооружённые формирования.

Освобождение Сладкого бойцами НМ ДНР с одновременным вхождением российской армии в Новомихайловку приводит для противника, засевшего в Марьинке, к тому, что теперь удары по нему будут наноситься и с южного направления.

Накануне войска НМ ЛНР и ВС РФ взяли под контроль территорию депо в городе Попасная. При этом установлены факты минирования украинскими нацбатами и ВСУ дворов частных жилых домов.

Тем временем на освобождённых от украинских националистических вооружённых формирований бойцы НМ ДНР обнаруживают интересные находки. Одна из них – диплом о среднем профессиональном образовании (токарь) на имя жителя Мариуполя гражданина Фролова. В дипломе лежал конверт с пометкой Приморский суд.

В конверте судебное постановление от 2019 года, на основании которого признаётся факт использования этим молодым человеком наркотических средств «не для сбыта». Лишнее подтверждение тому, что в ряды нацбатов набирают людей с судимостью и наркоманов.

Один из таких, кстати, недавно после попадания в плен на вопрос о том, зачем он стрелял по заведомо гражданским целям, откровенно признался, что был «под наркотиками».
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