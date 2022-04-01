Лукашенко сделал жесткое предупреждение Киеву

«Дошло до того, что эти негодяи начали захватывать там наших людей, прежде всего водителей автомобилей, которые в то время попали туда. Арестовали полторы тысячи наших вагонов, захватили наши автомобили и до сотни, по-моему, наших ребят, которые управляли этими фурами. Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили», — рассказал белорусский лидер.

«Блестяще провели, даже вы не заметили. Если там у нас один, два, три, пять человек где-то остались, надо жестко поставить условия (пусть Макей (глава белорусского МИДа Владимир Макей — ред) разговаривает с этим послом Украины), что, если это не будет сделано, мы уже ответим по-другому. Они очень многим рискуют. Ведь и здесь немало во главе с послом украинцев, мы же к ним относимся по закону, по-человечески. Но это уже не та ситуация. Поэтому: вели себя скверно, мы вынуждены были реагировать», — резюмировал Лукашенко.

Украина многим рискует, подвергая опасности белорусских граждан на своей территории. Об этом сегодня, 7 апреля, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности республики.При этом он не стал вдаваться в подробности, но поручил председателю КГБ Ивану Тертелю представить к государственным наградам всех, кто был задействован в этой операции.Напомним, после начала Россией спецоперации на Украине многие белорусские граждане не смогли вернуться на родину с украинской территории. В отношении некоторых из них были зафиксированы акты агрессии. Кроме того, у белорусов на Украине начали конфисковывать автомобили.источник