Басурин заявил, что в Мариуполе находятся около 3 тыс. военных ВСУ

Представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что порядка 3 тыс. боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас могут находиться на территории Мариуполя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир канала «Россия-24».«Можно предполагать, что порядка еще 3 тыс. или около этого находятся там [в Мариуполе]. Но мы же не знаем, сколько помощников появилось за это время из состава жителей города Мариуполя, потому что там такие тоже есть», — пояснил Басурин.Также представитель Народной милиции ДНР добавил, что в центральной части города основные бои завершены.«Они сейчас переместились в порт и «Азовсталь», в порт мы уже вошли, потихоньку начинаем зачищать данную территорию...» — сказал Басурин.источник