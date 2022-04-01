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Все проверки предпринимателей запрещены до 1 июля 2022 года

verter Сегодня, 15:1525Новости
Все проверки предпринимателей запрещены до 1 июля 2022 года
В Луганске приостановили проверку всех субъектов хозяйствования до 1 июля 2022 года.

В целях поддержки субъектов хозяйствования на период боевых действий, принято решение: до 01 июля 2022 года приостановить проведение проверок предприятий, учреждений и организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, за исключением проверок, проводимых в связи с угрозой жизни и здоровью гражданам, — говорится в решении Пасечника.
Экономика - Сегодня, 14:01 231

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