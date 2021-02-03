Запущенный в интересах МО России спутник выведен на орбиту

Космический аппарат «Космос-2554», запущенный в интересах военного ведомства России с космодрома Плесецк, выведен на орбиту, сообщили в пресс-службе ведомства.«Космический аппарат «Космос-2554», запущенный боевым расчетом Космических войск ВКС в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС, которые будут управлять им в процессе орбитального полета», – передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.С космическим аппаратом установлена и поддерживается связь, а бортовые системы аппарата функционируют нормально.Запуск спутника стартовал в четверг в 14:20 мск с пусковой установки №3 площадки №43. Пуск был произведен боевым расчетом Космических войск ВКС.