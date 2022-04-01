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Politico: итальянские политики необычным образом отреагировали на выступление Зеленского в Риме

root Сегодня, 16:000Новости
Politico: итальянские политики необычным образом отреагировали на выступление Зеленского в Риме
Global look press/Serg Glovny
Итальянские парламентарии весьма необычно отреагировали на выступление президента Украины Владимира Зеленского в Риме, пишет журналист издания Politico Ханна Робертс.
По ее словам, речь украинского лидера не произвела должного впечатления в итальянском парламенте. Более того, в зале во время выступления Зеленского было замечено множество пустующих мест. Перевод статьи представила «ПолитРоссия».
Автор материала убеждена, что каждый третий парламентарий отказался слушать украинского лидера. По ее мнению, подобное совсем неудивительно, если учесть, что итальянские политики критикуют передачу оружия Киеву.
«Необычно большое количество итальянских политиков выступают против вооружения Украины и увеличения военных расходов», — заявила Робертс.

Так, депутат Вито Коменчини признался, что пропустил выступление Зеленского, поскольку появление на мероприятии стало бы проявлением неуважения к жителям республик Донбасса. Кроме того, некоторые парламентарии выразили желание услышать речь президента России Владимира Путина.
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