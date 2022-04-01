Подросток, подорвавшийся на мине у реки Лугань в Вергунке, в тяжелом состоянии
Врачи Луганской детской клинической больницы (ЛРДКБ) максимально сохранили конечность подростку, подорвавшемуся у реки Лугань в поселке Вергунка. Об этом журналистам рассказала глава минздрава Наталия Пащенко.
Третьего апреля 14-летний подросток с диагнозом «минно-взрывная травма, перелом костей левой стопы с размозжением мягких тканей, множественные осколочные ранения нижних конечностей, правой верхней конечности, туловища, травматический шок декомпенсированный обратимый» был доставлен в ЛРДКБ.
«Мы оказываем максимум помощи, которую мы можем. Мы сохранили жизнь — это самое главное, мы максимально сохранили конечность. Ребенок выздоровеет, восстановится, будем заниматься реабилитацией, в последующем и протезированием, когда он немножко подрастет. Большое счастье, что ребенок остался жив, а все остальное — дело за нами, за медиками», — сказала Пащенко.
Заведующий ортопедо-травматологическим отделением ЛРДКБ Виктор Степура отметил, что ребенок поступил в тяжелом состоянии.
«Были вырваны мягкие ткани, дефект был стопы и нижней трети голени, не было костей, практически стопа висела только на коже тыльной поверхности и на сухожилиях разгибателей. Провели ампутацию на уровне нижней трети голени», — рассказал он.
Ранее спасатели неоднократно призывали родителей не оставлять детей без присмотра, не позволять им гулять в лесопосадках, на открытых территориях, пустырях и в других непроверенных местах, а также объяснять им, что ходить можно только по тем дорогам, где передвигается большое количество людей, — они наиболее безопасны; при этом нельзя отходить в сторону в непроверенных местах, забираться в разрушенные дома, а также трогать лежащие на пути движения и обочинах различные подозрительные предметы, провода, шнуры.
Происшествия - Сегодня, 15:46 186
Третьего апреля 14-летний подросток с диагнозом «минно-взрывная травма, перелом костей левой стопы с размозжением мягких тканей, множественные осколочные ранения нижних конечностей, правой верхней конечности, туловища, травматический шок декомпенсированный обратимый» был доставлен в ЛРДКБ.
«Мы оказываем максимум помощи, которую мы можем. Мы сохранили жизнь — это самое главное, мы максимально сохранили конечность. Ребенок выздоровеет, восстановится, будем заниматься реабилитацией, в последующем и протезированием, когда он немножко подрастет. Большое счастье, что ребенок остался жив, а все остальное — дело за нами, за медиками», — сказала Пащенко.
Заведующий ортопедо-травматологическим отделением ЛРДКБ Виктор Степура отметил, что ребенок поступил в тяжелом состоянии.
«Были вырваны мягкие ткани, дефект был стопы и нижней трети голени, не было костей, практически стопа висела только на коже тыльной поверхности и на сухожилиях разгибателей. Провели ампутацию на уровне нижней трети голени», — рассказал он.
Ранее спасатели неоднократно призывали родителей не оставлять детей без присмотра, не позволять им гулять в лесопосадках, на открытых территориях, пустырях и в других непроверенных местах, а также объяснять им, что ходить можно только по тем дорогам, где передвигается большое количество людей, — они наиболее безопасны; при этом нельзя отходить в сторону в непроверенных местах, забираться в разрушенные дома, а также трогать лежащие на пути движения и обочинах различные подозрительные предметы, провода, шнуры.
Происшествия - Сегодня, 15:46 186
Метки: {keywords}