Подросток, подорвавшийся на мине у реки Лугань в Вергунке, в тяжелом состоянии



«Мы оказываем максимум помощи, которую мы можем. Мы сохранили жизнь — это самое главное, мы максимально сохранили конечность. Ребенок выздоровеет, восстановится, будем заниматься реабилитацией, в последующем и протезированием, когда он немножко подрастет. Большое счастье, что ребенок остался жив, а все остальное — дело за нами, за медиками», — сказала Пащенко.





«Были вырваны мягкие ткани, дефект был стопы и нижней трети голени, не было костей, практически стопа висела только на коже тыльной поверхности и на сухожилиях разгибателей. Провели ампутацию на уровне нижней трети голени», — рассказал он.

