Банкротство или гиперинфляция?

Джо Байден здорово промахнулся, купив доллары по 200 рублей. Сегодня утром курс хлопнулся к 75 рублям за доллар. Для иностранцев и для тех, кто не следит за кульбитами заслуженной зелёной валюты — на отметке 75 рублей доллар держался всю зиму, то слегка проседая, то слегка подпрыгивая. После начала спецоперации доллар резко рванул наверх, к курсу в 142, а потом, — мои восхищённые аплодисменты Эльвире Набиуллиной, — сдулся обратно к 75 рублям.Дешеветь дальше доллару будет сложнее. Золото стоит на Комексе 62 доллара за грамм, то есть 4700 рублей. Наш ЦБ, в свою очередь, скупает золото по 5000 рублей. Пока что заработать на этой разнице не получится, — нельзя так просто гонять доллары и золото через границу, — но этот дисбаланс всё равно будет поддерживать доллар снизу.Впрочем, тут как с бигмаками. До ухода Макдональдса из России на рубли можно было купить в три раза больше бигмаков, чем за ту же сумму в долларах. И ничего, на биржевой курс это особо не влияло. Потому что биржевой курс зависит не от реальной стоимости валюты, а от спроса и предложения. Раньше из России массово вывозили доллары, — на закупку импорта, на турпоездки, на тезаврацию в швейцарских сундуках и так далее. Сейчас остался только импорт, остальные каналы вывоза валюты придушены. Результат на табло — рубль крепчает, доллар падает.Американцы уже перешли к следующей стадии принятия неизбежного — говорят, что курс на Московской бирже якобы не имеет отношения к реальному. Это не так, вы можете спокойно купить доллары, чтобы оплатить за рубежом товар, который поедет в Россию. Запрещён только вывоз капитала, а торговать можно относительно свободно — с учётом санкций, разумеется.Джен Псаки высказалась в том духе, что Россию хотят поставить перед выбором — дефолт или истощение. Нового тут ничего нет, американцы пытаются уничтожить Россию страну вот уже 30 лет, а до того они пытались уничтожить СССР. Впрочем, я уже зарёкся доказывать очевидное пособникам США. Если уж у лакей-интеллигенции не открылись глаза после видео, на котором американские боевики пытают и убивают русских пленных, тут проблема не в понимании, всё они понимают. Проблема в том, что они твёрдо выбрали сторону и хотят быть «полезными русскими» для своих господ.Так вот, Джен Псаки очередной раз озвучила американскую мечту — уничтожить Россию экономически:https://ria.ru/20220406/sankts...У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас с учетом калечащих санкций, которые мы ввели. Им придется выбирать между истощением остающихся долларовых резервов, тратой новых поступлений или дефолтом…Мечта очередной раз осталась мечтой. Так как США дефолтнули по доллару, заморозив долларовую часть российских резервов, Россия просто начала платить по долгу в рублях. Вчера прошёл первый платёж:https://www.dp.ru/a/2022/04/06...Министерство финансов России впервые в истории перечислило оплату по еврооблигациями в национальной валюте.Ведомство исполнило обязательства перед иностранными держателями на сумму в размере $649,2 млн, сообщает 6 апреля пресс-служба ведомства.Альтернативный механизм расчётов был использован в связи с отказом иностранного банка исполнить поручение Минфина в валюте.Как на это отреагировал рынок, я уже рассказал — рубль резко укрепился:https://ru.investing.com/curre...Репутация России как заёмщика тоже не пострадала. Вот рублёвые облигации федерального займа с погашением в 2036 году:https://www.moex.com/ru/issue....Их котировки стабильны, доходность на уровне 12% годовых. Покупатели ставят свои деньги на то, что с рублём до 2036 года всё будет в порядке, и что рублёвая инфляция на этом периоде не превысит 5-7% годовых. Если бы покупатели не верили в рубль, котировки были бы гораздо ниже — покупатели выходили бы из бумаг, чтобы купить, например, то же золото, которое продаётся в России свободно. Или серебро, или медь, или что угодно ещё, что легко хранить, и что не теряет своей ценности со временем. Цены на золото, кстати, тоже постепенно откатываются к февральским уровням. Победоносец в унцию, который на пике ажиотажа стоил 300 тысяч, уже продаётся по 210-215 тысяч. Пока что всё равно дорого, — цена должна быть в районе 160 тысяч, — но практически каждый день идёт небольшое снижение.В общем, у рубля всё в порядке. Однако с точки зрения американцев это не так, американцы заявляют, будто дефолт объявили не США, а Россия. Ведь в договорах займов было прописано, что долг платится в долларах, а доллары-то вот они, украдены американцами, их использовать нельзя! Цитирую Форбс:https://www.forbes.ru/finansy/...4 апреля Минфин [России] должен был погасить облигации на $552,4 млн, а также выплатить купоны на $84 млн по бондам с погашением в 2042 году. Однако американское финансовое ведомство обратилось в банк-корреспондент JPMorgan и распорядилось, чтобы платежное поручение не выполнялось. На выплаты, согласно условиям облигационных выпусков, у российской стороны есть 30 дней, после чего по формальным основаниям наступит дефолт — выплаты в рублях будут считаться нарушением обязательств эмитента долга. Теперь, как объясняет представитель Минфина США, Москва должна будет принять «трудное решение» — использовать доллары, к которым у нее есть доступ, для выплаты долга или для других целей, в том числе для поддержки «спецоперации»…Как видите, всё убедительно. В договоре доллары, плати доллары, Иван. Ах, не можешь платить, я украл твои доллары? Такова жизнь, глупый варвар. Ищи новые доллары или объявляй дефолт!Я часто сталкивался с подобной наглостью в бизнесе, это классика жанра. Ведёшь дела с контрагентом, иногда годами, и вдруг он сильно тебя подставляет. Срывает контракт, например, или не оплачивает товар, или делает ещё что-нибудь откровенно неправильное. Ситуация прозрачна — ты прав, он неправ. Большая часть контрагентов в этот момент звонит по телефону: так и так, Олег Саныч, подвели, компенсируем, исправим. Или, как вариант: так и так, у нас катастрофа, простите грешников, банкротимся. Поймём, если обратитесь в суд, но денег у нас всё равно нет. Или, может быть, не звонят сами, а ждут моего звонка, чтобы лепить потом разные школьные отмазки в духе «скоро всё будет, подождите ещё неделю».Некоторые, однако, выбирают четвёртый путь. Красиво и убедительно рассказывают мне, что это я сам виноват. Что это не они меня подвели, а я их подвёл, что они сами пострадали от срыва контракта, и что я ещё денег им должен по-хорошему за то, что они старались свести к минимуму мои убытки. Ну вот как сейчас американцы рассказывают нам на голубом глазу, будто отказ от обязательств по американскому доллару — это проблема России, а не Америки, которая эти доллары печатает.Понятно, что бизнес есть бизнес. Никто в такую чушь не верит, как бы красноречиво грешник ни распинался, пытаясь доказать, будто чёрное — это белое. Однако, знаете, бронзовый бюст Путина в голову фантазёра тоже никто не швыряет. Фантазёра внимательно слушают с вежливым выражением лица, потом мягко выражают несогласие с его позицией и провожают до двери. После чего зовут в кабинет заместителя и отдают распоряжение: с фирмой такой-то стараемся не работать. Если работаем, то делаем страховочную накрутку в 20% от стандартной цены и обязательно берём полную предоплату.Вот то же самое сейчас происходит с США. Американцы окончательно заврались, и весь мир это хорошо видит. Ну, серьёзно, деньги — это обязательство государства принять свои деньги в качестве средства оплаты за товар. Если государство отказывается выполнять обязательство, отказывается от своих же собственных денег, это уже не деньги. Это фантики.Судя по тому, что от доллара отказываются уже все, — не только Россия, но и Китай, и саудиты, и другие государства, — долларовая система обречена. Единственный вариант спасти доллар — начать бомбить страну, которая первой попытается перейти на национальную валюту, чтобы другим стало страшно. Но тут-то как раз у США и осечка. Бомбить Россию американцы не могут, мы уничтожим их ответным ядерным ударом. Удушить нас экономически — тоже, рубль выдержал их атаку. Остаётся только уходить в мир фантазий, рассказывая самим себе, будто дефолтнули не США, а кто-то другой.Дальнейшее мы знаем по истории распада СССР. Когда бывшие республики отделились, все они немедленно начали печатать свои деньги. Рубли же хлынули к нам, на территорию России, после чего рублей стало гораздо больше, чем товаров. На эту лавину наложилась скрытая советская инфляция, которую Брежнев и Горбачёв маскировали фиксированными ценами, и всё рухнуло. Только за первый год рубль обесценился в 20-25 раз.Пока что я не вижу способа, как США могли бы избежать подобного сценария. Внутренних перекосов, запрятанной в пузыри инфляции у них накопилось чуть ли не больше, чем у Советского Союза. А уж когда доллары хлынут потоком из планеты населением в 8 млрд человек в относительно небольшие США с населением в 300 млн человек, гиперинфляция станет совершенно неизбежной.Джен Псаки думает, будто Россия стоит перед выбором — дефолт или истощение. В реальности ситуация иная. У России не будет ни того, ни другого, так как наш ЦБ спокойно выполняет все обязательства, выплачивая внешний долг в рублях. Выбор будет у США — или гиперинфляция, базовый сценарий, или банкротство. Например, в виде отказа от доллара по принципу Павловской реформы: меняем каждому американцу по 10 тысяч долларов на шмоллары, новую валюту, а старые доллары обесцениваем в миллион раз, чтобы формально раздать накопившиеся долги.Олег Макаренко