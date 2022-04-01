Украинцам теперь будет намного легче устроиться на работу в Европе

Европейская комиссия обнародовала рекомендации по признанию профессиональной квалификации украинских граждан, которые ищут спасения от войны на территории Евросоюза, и в соответствии с предоставленной временной защитой имеют право трудоустройства в странах пребывания.Как сообщает «Укринформ», подобная информация обнародована на сайте Европейской комиссии.«Европейская комиссия обнародовала рекомендации по признанию академической и профессиональной квалификации людей, спасающихся от российского вторжения в Украину. Это предоставит странам-членам руководство и практические советы по обеспечению быстрого, справедливого и гибкого процесса такого признания», — говорится в сообщении.Как напоминает Европейская комиссия, в результате неспровоцированной военной агрессии россии и ее вторжения в Украину уже более 4 миллионов человек были вынуждены спасаться от войны и в поисках защиты прибыли на территорию ЕС. После того, как удалось решить их первоочередные потребности, включая предоставление крыши над головой и обеспечение медицинским обслуживанием, возникла необходимость их интеграции и трудоустройства в странах пребывания, что необходимо для поддержания их благосостояния. Такое трудоустройство будет осуществляться с учетом профессиональной квалификации и уровня образования, которыми владеет каждый из украинских беженцев.Для ускорения процессов признания профессиональной и образовательной квалификации этих людей Еврокомиссия предложила несколько инструментов и действий, среди которых, в частности создание специального коммуникационного центра, где украинцы могут размещать соответствующую личную информацию. Эта информация будет доступна соответствующим структурам во всех странах-членах ЕС для ускорения процессов признания такой профессиональной и образовательной квалификации и дальнейшего трудоустройства украинских граждан.Предусмотрены также инструменты для преодоления языкового барьера, в частности, это введение специального ресурса по электронному переводу, разработанного и верифицированного Еврокомиссией для быстрого перевода документов с украинского языка. Доступен также такой верифицированный перевод с русского языка, что полезно для многих украинцев, получавших свои дипломы на русском языке.Поскольку беженцы, спасавшиеся от российской агрессии, не всегда имеют с собой оригиналы документов об образовании и профессии, Еврокомиссия ввела гибкий подход к признанию дипломов, которые могут быть представлены в электронном виде.Указанные рекомендации Еврокомиссии позволят избежать ситуации, когда люди находят работу, не соответствующую их профессиональной квалификации, и получают соответственно худшие условия труда и его оплаты. В первую очередь, это касается женщин, составляющих подавляющее большинство среди беженцев из Украины. Новые правила разрешают надежно защищать их интересы.Предусмотрен допуск к исполнению обязанностей представителей «чувствительных» профессий, к которым относятся, например, профессия медицинской сестры или практикующего врача, учителей и т. д. Эти люди могут получить признание дипломов, что позволит использовать их навыки, в частности, для обслуживания самих беженцев, также нуждающихся в медицинском обслуживании, уходе за детьми или предоставлении образовательных услуг, которые будут осуществляться на родном языке. Эти люди смогут использовать профессиональные навыки, приобретенные в странах ЕС, для развития соответствующих услуг уже в Украине, после войны и после безопасного возвращения домой.Имплементация данных рекомендаций будет регулярно рассматриваться в специально созданной рабочей группе с участием всех стран-членов, к участию в которой приглашены также представители украинских органов в сферах профессиональной квалификации и образования.Школа выживания - Сегодня, 16:59 63