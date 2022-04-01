В городе Счастье открыли новый супермаркет. ФОТО
Супермаркет «Смарт» начал работу в Счастье. Об этом сообщила пресс-служба администрации Луганска.
«Открытие супермаркета «Смарт» общества с ограниченной ответственностью «Спар Луганск» состоялось в городе Счастье. Покупателям доступен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров», — говорится в сообщении.
Супермаркет находится по адресу:
улица Донецкая, 38.
График работы — с 7:00 до 20:00.
Новости Региона - Сегодня, 16:30 328
«Открытие супермаркета «Смарт» общества с ограниченной ответственностью «Спар Луганск» состоялось в городе Счастье. Покупателям доступен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров», — говорится в сообщении.
Супермаркет находится по адресу:
улица Донецкая, 38.
График работы — с 7:00 до 20:00.
Новости Региона - Сегодня, 16:30 328
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