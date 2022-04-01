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В городе Счастье открыли новый супермаркет. ФОТО

verter Вчера, 17:3086Новости
В городе Счастье открыли новый супермаркет. ФОТО
Супермаркет «Смарт» начал работу в Счастье. Об этом сообщила пресс-служба администрации Луганска.

«Открытие супермаркета «Смарт» общества с ограниченной ответственностью «Спар Луганск» состоялось в городе Счастье. Покупателям доступен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров», — говорится в сообщении.
В городе Счастье открыли новый супермаркет. ФОТО

Супермаркет находится по адресу:
улица Донецкая, 38.
График работы — с 7:00 до 20:00.
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