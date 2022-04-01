Кадырову вручили погоны генерал-лейтенанта

«Мне выпала большая честь выполнить волю нашего верховного главнокомандующего, президента нашей страны, и вручить очередные воинские звания Главе республики Рамзану Ахматовичу и первому заместителю командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации Алибеку Делимханову. Разрешите от имени главнокомандующего, от себя лично поздравить, пожелать крепкого здоровья и дальнейших успехов в деле служения нашей Родине», — передает слова Захарова «Чечня сегодня».

«Получить любую награду и любое звание — это большая ответственность, ты должен соответствовать званиям и наградам, которые тебе вручают. Для меня это приятно и волнительно, потому что надо сделать многое», — сказал глава ЧР.

Командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии России Сергей Захаров вручил главе Чечни Рамзану Кадырову погоны генерала-лейтенанта. Церемония вручения состоялась в Грозном 7 апреля.Рамзан Кадыров отметил, что получение нового звания для него это большая ответственность.Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову звания генерал-лейтенанта 28 марта.источник