Зеленский вызвал скандал в парламенте Греции, выступив вместе с боевиками В«АзоваВ»

Зеленский продолжает "мировой тур" по парламентам различных стран с целью выбить еще какую-нибудь "помощь" для киевского режима на фоне проводимой Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Очередное видеообращение к парламенту Греции вызвало скандал.Свое очередное видеовыступление Зеленский провел в парламенте Греции. В присущей ему манере он рассказал о ситуации на Украине, особенно нажимая на то, что российские войска якобы не дают выйти из Мариуполя военнослужащим украинской армии, которые там "защищали мирное население". Ну, и, чтобы разжалобить греков, притащил с собой двоих националистов из батальона "Азов"* (экстремистская организация, запрещена в России).Два "азовца", назвавшиеся греками, рассказали, что они в составе батальона в Мариуполе воюют "с русскими нацистами" и призвали греческий парламент оказать помощь Зеленскому.Выступление украинского президента длилось примерно 15 минут и вызвало политический скандал в Греции. Нужно отметить, что приветствовали Зеленского и слушали его выступление только депутаты от правящей партии "Новая демократия". В то же время депутаты компартии Греции КПГ и правой партии "Греческое решение" вообще покинули парламент, не став выслушивать весь этот бред. В партии "СИРИЗА — Прогрессивный альянс" появление нацистов из "Азова"* назвали недопустимым.Отметим, что своим выступлением Зеленский показал свое истинное лицо, еще раз доказав, что власти Украины являются такими же бандеровцами, как и поддерживаемые ими националистические батальоны. Неадекватность украинского президента уже не просто бросается в глаза, он ее сам выставляет напоказ, опровергая свои же заявления, что на "Украине нацистов нет".источник