Тайное оружие Путина
Михаил Шпир украинский журналист, блогер, живущий сейчас в Европе, пишет:
"Настоящее оружие Путина против Европы — не ракеты, не газ за рубли и даже не «Раша Тудей». Настоящее оружие — это миллионы украинских беженцев, которые за несколько недель обукраинили лучшие европейские города и превратили их в настоящие свинарники.
Возьмем, к примеру, мою любимую Вену, в которой я прожил год счастливой жизни. Австрийцы очень педантично и щепетильно относятся к своему жизненному укладу. В этой стране царит порядок и какое-то невероятное библейское спокойствие. Люди не нарушают правила парковки не потому что установлены высокие штрафы, а потому что осознано берегут свой комфорт, красоту родного города и правила сосуществования.
С наплывом украинских беженцев начался полный пипец: заполнены все парковочные места, беженцы норовят занять полосу общественного транспорта и мешают работе городских служб, каждое воскресенье на площади Музейного квартала собираются тысячи майданутых, оставляя за собой не только тонны мусора, но и акустического шума. Для австрийцев это страшнее удара комплексом «Кинжал».
И так происходит в остальных столицах. В Риге майданутые орут в костюмах зомби, в Кишиневе раскрашиваю памятники в сине-желтый и требуют общаться с ними на украинском. В дорогущем Стокгольме украинские беженцы требуют бесплатно таких условий размещения, которых не могут себе позволить большинство шведов.
Европа очень быстро устаёт. Несмотря на пропаганду, европейцы начинают собственными глазами видеть кто такие украинцы и в чем их фундаментальное отличие от русских. Украинцы постоянно ноют и что-то требуют, не давая ничего взамен и не задумываясь, что пора бы уже окститься и начать кардинальным образом менять собственную жизнь, а не вечно майданить и ныть.
Европа очень быстро просыпается и следующий электоральный цикл будет тяжелым для действующих элит, которые в угоду США, ввязались в санкционную войну, неся колоссальные экономические потери. Но более мощный удар они получают от моих соотечественников — ленивых, капризных, истеричных и сложных. Украинцы за восемь лет разучились жить в нормальном обществе и превращают любую питательную среду в свинарник. И такой сценарий было не сложно просчитать, ведь это и есть самое настоящее секретное оружие Путина".
При этом самое интересное еще впереди. Не важно что они кричат и требуют, мусор, парковки занимают как попало - это всё ерунда Главное что они не смогут долго без своих скаканий и маршей с факелами и "Украина понад усе", "Бандера герой". Они уже скачут в Вене. скоро они будут скакать каждый день и потом заставят скакать европейцев.
В ЕС надеются, что эти миллионы будут работать - а вот фигу. Они едут туда не работать. Благодаря Арестовичам они верят, что их все будут встречать как спустившихся с неба богов. Сейчас им не нравится как их встречают. как с ними говорят. потом они начнут требовать чтобы их детей учили на мове - они верят что им все и всегда должны. потому что всё должно быть или как они хотят или никак вообще иначе. Они уже как полоумные бьют машины, рвут флаги, бьют русскоговорящих, везде мажут желтой и синей краской, машут своими тряпками желто синими.
И мне не жалко ни Европу, ни украинцев. они ведь этого хотели.
Олег Матвейче
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