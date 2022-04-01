Тайное оружие Путина

Михаил Шпир украинский журналист, блогер, живущий сейчас в Европе, пишет:"Настоящее оружие Путина против Европы — не ракеты, не газ за рубли и даже не «Раша Тудей». Настоящее оружие — это миллионы украинских беженцев, которые за несколько недель обукраинили лучшие европейские города и превратили их в настоящие свинарники.Возьмем, к примеру, мою любимую Вену, в которой я прожил год счастливой жизни. Австрийцы очень педантично и щепетильно относятся к своему жизненному укладу. В этой стране царит порядок и какое-то невероятное библейское спокойствие. Люди не нарушают правила парковки не потому что установлены высокие штрафы, а потому что осознано берегут свой комфорт, красоту родного города и правила сосуществования.С наплывом украинских беженцев начался полный пипец: заполнены все парковочные места, беженцы норовят занять полосу общественного транспорта и мешают работе городских служб, каждое воскресенье на площади Музейного квартала собираются тысячи майданутых, оставляя за собой не только тонны мусора, но и акустического шума. Для австрийцев это страшнее удара комплексом «Кинжал».И так происходит в остальных столицах. В Риге майданутые орут в костюмах зомби, в Кишиневе раскрашиваю памятники в сине-желтый и требуют общаться с ними на украинском. В дорогущем Стокгольме украинские беженцы требуют бесплатно таких условий размещения, которых не могут себе позволить большинство шведов.Европа очень быстро устаёт. Несмотря на пропаганду, европейцы начинают собственными глазами видеть кто такие украинцы и в чем их фундаментальное отличие от русских. Украинцы постоянно ноют и что-то требуют, не давая ничего взамен и не задумываясь, что пора бы уже окститься и начать кардинальным образом менять собственную жизнь, а не вечно майданить и ныть.Европа очень быстро просыпается и следующий электоральный цикл будет тяжелым для действующих элит, которые в угоду США, ввязались в санкционную войну, неся колоссальные экономические потери. Но более мощный удар они получают от моих соотечественников — ленивых, капризных, истеричных и сложных. Украинцы за восемь лет разучились жить в нормальном обществе и превращают любую питательную среду в свинарник. И такой сценарий было не сложно просчитать, ведь это и есть самое настоящее секретное оружие Путина".При этом самое интересное еще впереди. Не важно что они кричат и требуют, мусор, парковки занимают как попало - это всё ерунда Главное что они не смогут долго без своих скаканий и маршей с факелами и "Украина понад усе", "Бандера герой". Они уже скачут в Вене. скоро они будут скакать каждый день и потом заставят скакать европейцев.В ЕС надеются, что эти миллионы будут работать - а вот фигу. Они едут туда не работать. Благодаря Арестовичам они верят, что их все будут встречать как спустившихся с неба богов. Сейчас им не нравится как их встречают. как с ними говорят. потом они начнут требовать чтобы их детей учили на мове - они верят что им все и всегда должны. потому что всё должно быть или как они хотят или никак вообще иначе. Они уже как полоумные бьют машины, рвут флаги, бьют русскоговорящих, везде мажут желтой и синей краской, машут своими тряпками желто синими.И мне не жалко ни Европу, ни украинцев. они ведь этого хотели.Олег Матвейче