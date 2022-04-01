Генассамблея приостановила участие России в СПЧ ООН

Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете по правам человека, передает корреспондент РИА Новости.За проголосовали 93 государства, в числе прочих Сербия и Израиль. Против — 24. Не поддержали инициативу Алжир, Белоруссия, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Республика Конго, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве. Воздержались — 58, среди них Египет, Камерун, Гана, Индия, Кувейт, Мексика, Монголия, Пакистан, Саудовская Аравия, ЮАР и ОАЭ.Проект документа подготовила группа западных стран, в том числе США, Украина, Латвия.Согласно его тексту, Генассамблея из-за "действий на Украине" постановляет приостановить права членства России в СПЧ. При этом там сказано, что ГА может "пересмотреть вопрос в случае необходимости".В офисе председателя главного представительного органа Организации Абдуллы Шахида РИА Новости пояснили, что после принятия резолюции Россия сохраняет место в СПЧ, но лишается права голоса и возможности выступления.Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее назвал такую меру немыслимой. В свою очередь, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о "разрушительных последствиях" для организации в целом, так как, по его словам, страна "играет важную балансирующую роль", а ее удаление из СПЧ "лишит развивающиеся страны громкого и мощного защитника".Источник