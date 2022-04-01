Датский наёмник в эфире ТВ Дании рассказал о расправах украинских военных над пленными российскими солдатами

Датское телевидение вышло с материалом, в котором главным героем оказался наёмник из Дании, которые воюет на стороне Украины. В ходе интервью он много рассказывал о том, как приходится действовать, какое оружие использовать.В том же материале была озвучена и та информация, от которой столько времени пытались отмахиваться на Западе.Датский наёмник подтвердил сведения о том, что украинские военные занимаются расправами над российскими пленными солдатами.По словам датчанина, воюющего на стороне Украины, ему известны факты, как украинские военные казнили взятых в плен нескольких россиян. Участник боевых действий на Украине подтверждает, что имели место военные преступления.При этом сам он утверждает, что в расстреле российских военных не участвовал и что таких мер не может поддержать ни при каких обстоятельствах. Наемник добавил, что успел лично познакомиться с некоторыми взятыми в плен россиянами незадолго до их казни.Напомним, что ранее в ООН призвали украинскую сторону тщательно расследовать расправы над военнопленными. Однако пока официально никаких комментариев по этому поводу Киев не сделал. Мало того, намеченный накануне обмен пленными не состоялся. В какой-то момент украинская сторона просто перестала выходить на связь по вопросу обмена. В этой связи возникли подозрения относительно того, что обмен не состоялся именно при причине казни российских пленных солдат.источник