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Путин сообщил Вучичу о развитии ситуации на Украине В«по плануВ»

root Сегодня, 09:0043Новости
Путин сообщил Вучичу о развитии ситуации на Украине В«по плануВ»
РИА «Новости».
Вучич осудил оскорбления в адрес Путина, звучащие на Западе.
«Другой вопрос, согласны ли вы по каждому аргументу, но в том, о чем говорили, мы достигли значительную степень согласия, и это для Сербии очень важно», – сказал он.

Напомним, Путин в ходе телефонной беседы с сербским лидером поздравил его с победой на президентских выборах. Вучич заявил, что Сербия продолжит курс на вступление в Евросоюз, но будет сохранять дружбу с Россией.
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