Путин сообщил Вучичу о развитии ситуации на Украине В«по плануВ»

«Другой вопрос, согласны ли вы по каждому аргументу, но в том, о чем говорили, мы достигли значительную степень согласия, и это для Сербии очень важно», – сказал он.

РИА «Новости».Вучич осудил оскорбления в адрес Путина, звучащие на Западе.Напомним, Путин в ходе телефонной беседы с сербским лидером поздравил его с победой на президентских выборах. Вучич заявил, что Сербия продолжит курс на вступление в Евросоюз, но будет сохранять дружбу с Россией.источник