Украинское командование В«ЮгВ» сообщило о ракетном ударе с моря по нескольким объектам в Одесской области

Украинская сторона сообщает о поражении российскими ракетными вооружениями нескольких объектов на территории Одесской области. По словам представителя украинского оперативного командования «Юг», удары были нанесены боевыми кораблями.При этом пока украинское командование не называет те объекты, которые были уничтожены в результате ракетных ударов с моря.Накануне глава областной Одесской администрации Максим Марченко заявил о «готовящейся процедуре изъятия российских судов, которые находятся на ремонте на Измаильском заводе. По словам Марченко, «выясняется принадлежность судов российским компаниям для реализации процедуры изъятия». О каких конкретно судах идёт речь, одесский губернатор не сообщил.Тем временем из Одессы приходят сообщения о том, что горожане пожаловались в администрацию на заблокированные уже более месяца некоторые улицы в городе. Напомним, что местная власть распорядилась установить на улицах противотанковые ежи и выставить боевиков территориальной обороны. К настоящему моменту «ежи» остаются на нескольких улицах, которые находятся в районе Одесского морского порта, так как, по словам представителя обладминистрации, «есть вероятность того, что противник (российская армия) может осуществить высадку десанта». При этом несколько улиц в центральной части Одессы разблокировали.Напомним, что ранее в Одесской области было уничтожено несколько нефтехранилищ, которые использовались для нужд вооружённых сил Украины.источник