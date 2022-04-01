"Хроники "Скифа" К вопросу о тактике...

Пехота всегда хочет, чтобы все огневые точки противника были заранее выявлены и подавлены, и ей оставалось только зайти на рубеж и закончить то, что чуть-чуть не доделала артиллерия. Так не бывает.Есть современные средства обнаружения и объектов, излучающих тепло, и оптических средств, есть даже приборы, которые подают сигнал, когда на тебя наводится что-то, использующее дальномер, есть, в конце концов, беспилотники, которые часами могут летать над головой и изучать передовую, и те, которые могут заглянуть при необходимости в окно - все это помогает обычному биноклю обнаруживать врага и наносить на карточку огня его позиции. Но к сожалению для пехоты - это не даёт нужного результата.Молодой офицер после выполнения задачи, когда я проводил "разбор полётов", выражает просьбу более качественно изучать передний край. Знал бы он, как тщательно, с использованием всего набора средств, этот край три дня "вынюхивался". Пришлось напомнить, что разведка боем как была, так и остаётся самым эффективным способом вскрытия обороны противника.К каким ухищрениям мы ни прибегали - и имитировали наступление, и провоцировали на задымление, - всегда оставалось что-то, что начинало вести огонь, когда пехота поднимала голову. И вот тогда и производился реальный "слепок" с передовой с последующим размолотом. Так что природу не обманешь: когда речь о реальной войне, а не о компьютерных стрелялках - всё вполне архаично со всем набором сопутствующих рисков.Александр Ходаковский, командир батальона "Восток"