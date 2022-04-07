Донбасс. Украина. Z. Оперативная лента военных событий 08.04.2022
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНР
Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
Группа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в телеграме: https://t.me/WarDonbass
- Лента военных событий в Новороссии за 07.04.2022
10:00 НМ ДНР: Военнослужащие ДНР и ВС РФ ведут бои в районе завода «Азовсталь»
Несмотря на ожесточенное сопротивление украинских националистов, военнослужащие ДНР и Вооруженных сил Российской Федерации успешно продвигаются в районе одного из крупнейших предприятий Мариуполя - завода «Азовсталь», сообщает Народная милиция ДНР.
09:25 Представительство ДНР в СЦКК сообщило о десяти обстрелах территории республики сегодня утром
Обстрелы зафиксированы в период с 6:45 по 8:25. Огню украинских боевиков подверглись населенные пункты Донецк, Ясиноватая, Пантелеймоновка, Еленовка и Гольмовский.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению:
06:45 - н.п. Красногоровка – н.п. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм.
06:50 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм.
06:55 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (пос. ш-ты "Трудовской"): выпущено 6 мин калибром 120 мм
06:50 - н.п. Новоселовка – н.п. Пантелеймоновка: выпущено 8 снаряда калибром 122 мм.
06:58 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 25 ракет из БМ-21 "Град";
07:25 - н.п. Новоселовка – н.п. Ясиноватая: выпущено 8 ракет из БМ21 “Град”.
08:00 - н.п. Новомихайловка - н.п. Еленовка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм.
08:20 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм.
08:20 - н.п. Новолуганское - н.п. Гольмовский: выпущено 29 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие.
08:25 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", — говорится в сообщении представительства.
06:45 - н.п. Красногоровка – н.п. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм.
06:50 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм.
06:55 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (пос. ш-ты "Трудовской"): выпущено 6 мин калибром 120 мм
06:50 - н.п. Новоселовка – н.п. Пантелеймоновка: выпущено 8 снаряда калибром 122 мм.
06:58 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 25 ракет из БМ-21 "Град";
07:25 - н.п. Новоселовка – н.п. Ясиноватая: выпущено 8 ракет из БМ21 “Град”.
08:00 - н.п. Новомихайловка - н.п. Еленовка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм.
08:20 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм.
08:20 - н.п. Новолуганское - н.п. Гольмовский: выпущено 29 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие.
08:25 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", — говорится в сообщении представительства.
09:00 ВСУ обстреляли из 122-мм артиллерийского орудия поселок городского типа Донецкий.
Об этом сообщило представительство ЛНР в СЦКК.
В 07:30 ВСУ выпустили по населенному пункту семь снарядов.
08:50 Киевские силовики четыре раза за сутки обстреляли территорию в зоне ответственности ЛНР.
Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы 4 обстрела по населенному пункту Донецкий, населенному пункту Калиново с применением артиллерийского орудия калибра 152 мм (27 снарядов) и минометов калибра 120 мм (10 мин)", - говорится в сообщении.
В результате обстрелов получил ранение мирный житель, разрушены и повреждены жилые дома.
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