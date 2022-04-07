Донбасс. Украина. Z. Оперативная лента военных событий 08.04.2022

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению:

06:45 - н.п. Красногоровка – н.п. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм.

06:50 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм.

06:55 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (пос. ш-ты "Трудовской"): выпущено 6 мин калибром 120 мм

06:50 - н.п. Новоселовка – н.п. Пантелеймоновка: выпущено 8 снаряда калибром 122 мм.

06:58 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 25 ракет из БМ-21 "Град";

07:25 - н.п. Новоселовка – н.п. Ясиноватая: выпущено 8 ракет из БМ21 “Град”.

08:00 - н.п. Новомихайловка - н.п. Еленовка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм.

08:20 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм.

08:20 - н.п. Новолуганское - н.п. Гольмовский: выпущено 29 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие.

08:25 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", — говорится в сообщении представительства.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы 4 обстрела по населенному пункту Донецкий, населенному пункту Калиново с применением артиллерийского орудия калибра 152 мм (27 снарядов) и минометов калибра 120 мм (10 мин)", - говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНРЗаглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.htmlГруппа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в телеграме: https://t.me/WarDonbass- Лента военных событий в Новороссии за 07.04.202210:00Несмотря на ожесточенное сопротивление украинских националистов, военнослужащие ДНР и Вооруженных сил Российской Федерации успешно продвигаются в районе одного из крупнейших предприятий Мариуполя - завода «Азовсталь», сообщает Народная милиция ДНР.09:25Обстрелы зафиксированы в период с 6:45 по 8:25. Огню украинских боевиков подверглись населенные пункты Донецк, Ясиноватая, Пантелеймоновка, Еленовка и Гольмовский.09:00Об этом сообщило представительство ЛНР в СЦКК.В 07:30 ВСУ выпустили по населенному пункту семь снарядов.08:50Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В результате обстрелов получил ранение мирный житель, разрушены и повреждены жилые дома.