Эвакуационные поезда из Донбасса на сегодня
Поезда для эвакуации на сегодня, 08.04.2022:
п № 46/45 Ужгород — Лозовая (при отсутствии угрозы возможно продолжение курсирования до ст. Краматорск) — 14 вагонов;
п № 274/273 Краматорск — Львов — 16 вагонов, отправление из Краматорска в 13.00;
п № 276/275 Краматорск — Черновцы — 13 вагонов, отправление из Краматорска в 16.00;
п № 278/277 Краматорск — Тернополь — 14 вагонов, отправление из Краматорска в 17.00;
п № 138/137 Хмельницкий-Лозовая (при отсутствии угрозы возможно продолжение курсирования до ст. Краматорск) — 12 вагонов;
п № 92/91 Одесса — Лозовая (при отсутствии угрозы возможно продолжение курсирования до ст. Краматорск) — 16 вагонов;
п № 142/141 Львов — Лозовая — 14 вагонов
время прибытия уточняется;
п № 234/233 Покровск — Чоп — 15 вагонов
отправление из Покровска в 16.30;
п № 226/225 Покровск — Черновцы — 17 вагонов
отправление из Покровска в 17.30.
Новости Региона - Сегодня, 10:31 48
п № 46/45 Ужгород — Лозовая (при отсутствии угрозы возможно продолжение курсирования до ст. Краматорск) — 14 вагонов;
п № 274/273 Краматорск — Львов — 16 вагонов, отправление из Краматорска в 13.00;
п № 276/275 Краматорск — Черновцы — 13 вагонов, отправление из Краматорска в 16.00;
п № 278/277 Краматорск — Тернополь — 14 вагонов, отправление из Краматорска в 17.00;
п № 138/137 Хмельницкий-Лозовая (при отсутствии угрозы возможно продолжение курсирования до ст. Краматорск) — 12 вагонов;
п № 92/91 Одесса — Лозовая (при отсутствии угрозы возможно продолжение курсирования до ст. Краматорск) — 16 вагонов;
п № 142/141 Львов — Лозовая — 14 вагонов
время прибытия уточняется;
п № 234/233 Покровск — Чоп — 15 вагонов
отправление из Покровска в 16.30;
п № 226/225 Покровск — Черновцы — 17 вагонов
отправление из Покровска в 17.30.
Новости Региона - Сегодня, 10:31 48
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