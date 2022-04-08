Эвакуационные поезда из Донбасса на сегодня



п № 46/45 Ужгород — Лозовая (при отсутствии угрозы возможно продолжение курсирования до ст. Краматорск) — 14 вагонов;

п № 274/273 Краматорск — Львов — 16 вагонов, отправление из Краматорска в 13.00;

п № 276/275 Краматорск — Черновцы — 13 вагонов, отправление из Краматорска в 16.00;

п № 278/277 Краматорск — Тернополь — 14 вагонов, отправление из Краматорска в 17.00;

п № 138/137 Хмельницкий-Лозовая (при отсутствии угрозы возможно продолжение курсирования до ст. Краматорск) — 12 вагонов;

п № 92/91 Одесса — Лозовая (при отсутствии угрозы возможно продолжение курсирования до ст. Краматорск) — 16 вагонов;

п № 142/141 Львов — Лозовая — 14 вагонов

время прибытия уточняется;

п № 234/233 Покровск — Чоп — 15 вагонов

отправление из Покровска в 16.30;

п № 226/225 Покровск — Черновцы — 17 вагонов

отправление из Покровска в 17.30.

Новости Региона - Сегодня, 10:31 48 Поезда для эвакуации на сегодня, 08.04.2022:п № 46/45 Ужгород — Лозовая (при отсутствии угрозы возможно продолжение курсирования до ст. Краматорск) — 14 вагонов;п № 274/273 Краматорск — Львов — 16 вагонов, отправление из Краматорска в 13.00;п № 276/275 Краматорск — Черновцы — 13 вагонов, отправление из Краматорска в 16.00;п № 278/277 Краматорск — Тернополь — 14 вагонов, отправление из Краматорска в 17.00;п № 138/137 Хмельницкий-Лозовая (при отсутствии угрозы возможно продолжение курсирования до ст. Краматорск) — 12 вагонов;п № 92/91 Одесса — Лозовая (при отсутствии угрозы возможно продолжение курсирования до ст. Краматорск) — 16 вагонов;п № 142/141 Львов — Лозовая — 14 вагоноввремя прибытия уточняется;п № 234/233 Покровск — Чоп — 15 вагоновотправление из Покровска в 16.30;п № 226/225 Покровск — Черновцы — 17 вагоновотправление из Покровска в 17.30.Новости Региона - Сегодня, 10:31 48

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